Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 6 февраля.
Когда может состояться новая встреча?
По словам Пескова, новый раунд переговоров между делегациями Украины, США и России состоится "скоро". В то же время он уточнил, что конкретной даты проведения встреч пока нет.
Также представитель Кремля отметил, что проведение будущих переговоров не планируют именно в США. Встреча в Соединенных Штатах, мол, вообще не обсуждалась.
Напомним, что президент Украины Зеленский анонсировал 5 февраля, что новая встреча переговорных команд, вероятно, состоится в Америке.
Какие результаты прошлых переговоров?
По данным источников СМИ, в Абу-Даби делегации сосредоточились на обсуждении механизмов разведения сторон и прекращения огня.
Отмечалось, что представители России не поднимали тему сокращения численности ВСУ или ограничения отдельных видов вооружения.
Украина и Россия договорились об обмене 314 пленными и о следующей встрече с аналогичным составом команд.