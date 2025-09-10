Польських політиків та їхніх екзальтованих виборців дуже розлючує фраза про Україну як "щит Європи", але останні події доводять, що це дійсно так. Ба більше, Україна залишається чи не єдиною надією на захист Польщі від вже зрозуміло неминучої російської агресії.

24 Канал аналізує дронову атаку росіян проти Польщі в ніч проти 10 вересня 2025 року.

Читайте також Повітряний простір Польщі був порушений великою кількістю російських БпЛА

Що відомо про важку ніч і атаку на Польщу?

У ніч проти 10 вересня російські дрони атакували Польщу, показавши Варшаві, що таке дійсно "важка ніч для польської ППО". Під час масованої атаки на Україну Росія використала 415 "Шахедів" і дронів-обманок, а також 42 ракети різних типів. Але цілями росіян були не лише об'єкти в Україні.

Від 6 до 10 дронів (за даними Rzeczpospolita – 23, а згідно із заявою Дональда Туска – 19) свідомо залетіли на територію Польщі та мали на меті місцеві аеродроми, зокрема летовище "Ясьонка – Жешув", що є хабом для воєнної допомоги Україні.

Подробиці російської атаки на Польщу повідомив і Президент України Володимир Зеленський. За його словами, близько 00:50, за київським часом, був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею.

Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі. Загалом кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України та Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі.

Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа.

За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі.

Також про атаку розповіли й у самій Польщі. Цікаво, що спершу представники влади не говорили (мабуть, тримали в голові випадок з українською ракетою С-300 у Пшеводуві, через яку досі ображені на Україну), чиї це дрони, і лише вранці 10 вересня наважились зірвати завісу.

У результаті сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне за масштабом порушення кордонів польського повітряного простору об'єктами типу "дрон". Це акт агресії, який створив реальну загрозу для наших громадян,

– Оперативне командування польської армії в соцмережах підтвердило російську атаку на свою країну.



Мапа приблизних траєкторій російської атаки / Інфографіка ППО "Радар"

Цього разу польські ППО вперше наважились збивати ворожі повітряні об’єкти у своєму небі. В цьому їм допомогли партнери по НАТО, зокрема, авіація Королівства Нідерланди та італійські літаки-радари AWACS.

Раніше поляки лише спостерігали (коли мали можливість, бо деякі російські дрони, ракети, а також частини супутників Ілона Маска залітали до Польщі непомітно) і проводжали поглядом назад в Україну російські дрони.



Це цинічно називалось "чергова важка ніч для польської ППО". Українців ця навчена боягузлива безпорадність поляків бісила і з часом "важка ніч" стала мемом і символом ганьби.

Як Росія тестує реакцію НАТО?

Вже перший побіжний аналіз перехоплених знахідок підтвердив, що залетіли "гості" до Польщі свідомо, адже мали при собі польські сім-карти, необхідні для роботи та орієнтування у польському небі.

Ці новини здійняли паніку не лише в Польщі, але й в усій Європі. Незворушним нині здається лише Дональд Трамп, який вдав, що не почув відповідного запитання журналістів.

Утім, навіть йому після неодмінного пробудження доведеться з цим щось робити. Бо це вже не жарти. І заява сенатора-республіканця Джо Вілсона це добре ілюструє.

Росія атакує союзника НАТО Польщу за допомогою іранських безпілотників-шахедів менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на продовження неспровокованої агресії воєнного злочинця Путіна проти вільних і продуктивних країн. Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які призведуть до банкрутства російської військової машини та озброять Україну зброєю, здатною вразити Росію. Путін більше не задовольняється лише програшем в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, він тепер безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі країни навчать Росію розбиратися в кордонах,

– конгресмен США Вілсон натякає, що Трампу доведеться з цим щось робити.

Ну а поки цим переймається дуже занепокоєна Європа. Польське МЗС викликало для пояснень тимчасового повіреного в справах Росії в Польщі Андрія Ордаша. Той сам звинуватив Польщу в провокації та цинічно заявив, що в поляків немає ніяких доказів, що дрони російські.

Також поляки скликали Раду нацбезпеки, куди яструбом залетів і новий президент країни пан Навроцький. Він лише нещодавно прибув зі США, де сидів у золотому кабінеті (раніше відомому як "Овальний") з Трампом і слухав про зупинку семи війн і про те, як усі дуже поважають президента США. При цьому "підступні" ЗМІ в той самий час "чомусь" почали писати про плани Трампа щодо виведення американських військ з Європи та Польщі зокрема.

Цікаво, чи розповідав Навроцький на ранковій нараді 10 вересня, що Україні потрібно викрутити руки та шантажувати блокуванням її вступу до ЄС?

Як Європа відреагувала на атаку і чи буде застосовано 5 статтю?

"Російська агресія проти України напряму зачіпає і нас, тому необхідно вживати відповідних заходів",

– президент Латвії Едгарс Рінкевічс закликав до рішучих дій.

– президент Латвії Едгарс Рінкевічс закликав до рішучих дій. "Вчора ввечері в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору з боку Росії з початку війни, і все вказує на те, що воно було навмисне, а не випадкове", – очільниця європейської дипломатії Кая Каллас обурена діями Росії.

"Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС і НАТО. Ми повинні терміново розробити "дронну стіну" вздовж усього східного флангу ЄС, що на цей момент є найважливішим спільним флагманським проєктом. Ми будемо співпрацювати з державами-членами, прикордонними країнами та Україною. Росію буде зупинено", – європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликає до негайних дій.

Інші європейські лідери були не менш схвильовані. Все гучніше почали лунати заяви про напад Росії на НАТО, згадали й про 5 статтю Вашингтонського договору, яка говорить, що напад до одного члена Альянсу є нападом на всіх.

Зверніть увагу! Щоправда, та сама 5 стаття застосовувалася лише в інтересах США і призвела до спільного з американцями вторгнення в Ірак та Афганістан, про що в адміністрації Трампа дуже не люблять згадувати, бо це руйнує міф про нікчемність європейських союзників.



Натомість нині на порядку денному питання нікчемності США, як гегемона та гаранта безпеки. Крім того, сама 5 стаття подана в договорі доволі розмито та має кілька трактувань. Також свої градації має і визначення "нападу".

Це Росія добре знає, тому й запускає "Шахеди" проти Польщі, Румунії, Литви та інших країн, а не заводить танкові колони. Це підтверджують і джерела Reuters в НАТО, які говорять, шо Альянс не вважає атаку російських дронів достатнім аргументом.

З огляду на це, про 5 статтю у ЄС швидко забули та перешли до статті 4 того самого договору. Вона передбачає звернення до Альянсу з проханням про проведення консультацій щодо питань безпеки країни.

У 2007 році цей механізм намагалася застосувати Естонія, яка зазнала безпрецедентної хакерської атаки з боку Росії після того, як розпочала декомунізацію радянського пам’ятника, відомого як "Бронзовий солдат". Тоді під тиском Німеччини в НАТО проігнорували звернення естонців, сховавши голову в пісок, але нині Польща має піти далі й "дотиснути" Альянс, щоб відповідні консультації відбулися та були ухвалені рішення.

Як може відповісти НАТО і що має робити Польща?

Підстави вимагати консультацій відповідно до 4 статті є не лише в Польщі, адже маємо активність Патрушева і Медвєдєва щодо країн Балтії та Фінляндії та російських дронів по всьому кордону. А також постійні диверсії росіян у Балтійському морі, численні випадки глушіння сигналів GPS, один з яких спричинив значні проблеми з літаком Урсули фон дер Ляєн.

І все це відбувається під час російських навчань "Захід-2025" у Білорусі та після відвідин Путіним Китаю та спільного споглядання зі Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином епічного воєнного параду та того, що президент Трамп назвав "приготуванням змови проти США".

До теми Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка

24 Канал, коли писав про небезпеку воєнних навчань співагресорів, зазначав, що Путіну для того, щоб протестувати НАТО на міцність, не будуть потрібні танкові колони і десятки тисяч військових-смертників – достатньо буде лише кількох "Шахедів". І нині саме це й відбувається. Тому все це не проста провокація, а тест.

І він потребує рішучої відповіді та спільної координації дій з Україною. Київ, між іншим, знову готовий допомогти.

Україна готова до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба. Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися,

– президент України обіцяє допомогу союзникам.

Так, це потребуватиме від Польщі політичної волі та надзусиль, можливо, навіть доведеться припинити блокувати українське зерно та знизити градус антиукраїнської пропаганди, яка в останні місяці ледь не стала правилом доброго тону в місцевій політиці.

До речі, в польських соцмережах вже пишуть, що українці погано збивають дрони й це нібито єдина причина того, що вони прилетіли до Польщі, тому потрібно відмовитись від ролі хабу для України.

Але навіть ці дописувачі мають зрозуміти, що Путін не зупиниться, якби Польща навіть закрила Жешув для України, йому не потрібні маленькі поступки – він хоче все. Тому рано чи пізно, якщо його не зупинити, він прийде й до Польщі, щоб навернути її знову до ПНР. Щоб ці плани зруйнувати – потрібні спільні дії.

Але якщо поляки хочуть, щоб українці знову, як і в дні Варшавської битви 1920 року допомогли створити "Диво на Віслі", вони мають спрямувати свій гонор у правильне русло. Бо можна закупляти на десятки мільярдів євро танки та САУ в Кореї й сподіватися, що українці, нідерландці на F-35 та білоруси (якщо вірити заяві їхнього Генштабу) зіб'ють за них усі "Шахеди", але вічно так тривати не буде.