Польских политиков и их экзальтированных избирателей очень раздражает фраза об Украине как "щите Европы", но последние события доказывают, что это действительно так. Более того, Украина остается едва ли не единственной надеждой на защиту Польши от уже понятно неизбежной российской агрессии.

24 Канал анализирует дроновую атаку россиян против Польши в ночь на 10 сентября 2025 года.

Читайте также Воздушное пространство Польши было нарушено большим количеством российских БПЛА

Что известно о тяжелой ночи и атаке на Польшу?

В ночь на 10 сентября российские дроны атаковали Польшу, показав Варшаве, что такое действительно "тяжелая ночь для польской ПВО". Во время массированной атаки на Украину Россия использовала 415 "Шахедов" и дронов-обманок, а также 42 ракеты различных типов. Но целями россиян были не только объекты в Украине.

От 6 до 10 дронов (по данным Rzeczpospolita – 23, а согласно заявлению Дональда Туска – 19) сознательно залетели на территорию Польши и имели целью местные аэродромы, в частности аэропорт "Ясенка – Жешув", что является хабом для военной помощи Украине.

Подробности российской атаки на Польшу сообщил и Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, около 00:50, по киевскому времени, было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей.

По меньшей мере два российских дрона, которые залетели на территорию Польши в течение ночи, использовали воздушное пространство Беларуси. В целом несколько десятков российских дронов двигались вдоль границы Украины и Беларуси и в западных областях Украины, приближаясь к целям на территории Украины и, очевидно, Польши.

Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа.

По обновленным данным, этой ночью всего около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши.

Также об атаке рассказали и в самой Польше. Интересно, что сначала представители власти не говорили (видимо, держали в голове случай с украинской ракетой С-300 в Пшеводуве, из-за которой до сих пор обижены на Украину), чьи это дроны, и только утром 10 сентября решились сорвать завесу.

В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное по масштабу нарушение границ польского воздушного пространства объектами типа "дрон". Это акт агрессии, который создал реальную угрозу для наших граждан,

– Оперативное командование польской армии в соцсетях подтвердило российскую атаку на свою страну.



Карта приблизительных траекторий российской атаки / Инфографика ПВО "Радар"

На этот раз польские ПВО впервые решились сбивать вражеские воздушные объекты в своем небе. В этом им помогли партнеры по НАТО, в частности, авиация Королевства Нидерланды и итальянские самолеты-радары AWACS.

Ранее поляки только наблюдали (когда имели возможность, потому что некоторые российские дроны, ракеты, а также части спутников Илона Маска залетали в Польшу незаметно) и провожали взглядом обратно в Украину российские дроны.



Это цинично называлось "очередная тяжелая ночь для польской ПВО". Украинцев эта обученная трусливая беспомощность поляков бесила и со временем "тяжелая ночь" стала мемом и символом позора.

Как Россия тестирует реакцию НАТО?

Уже первый беглый анализ перехваченных находок подтвердил, что залетели "гости" в Польшу сознательно, ведь имели при себе польские сим-карты, необходимые для работы и ориентирования в польском небе.

Эти новости подняли панику не только в Польше, но и во всей Европе. Невозмутимым сейчас кажется только Дональд Трамп, который сделал вид, что не услышал соответствующего вопроса журналистов.

Впрочем, даже ему после непременного пробуждения придется с этим что-то делать. Потому что это уже не шутки. И заявление сенатора-республиканца Джо Уилсона это хорошо иллюстрирует.

Россия атакует союзника НАТО Польшу с помощью иранских беспилотников-шахедов менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран. Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые приведут к банкротству российской военной машины и вооружат Украину оружием, способным поразить Россию. Путин больше не довольствуется только проигрышем в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, он теперь непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие страны научат Россию разбираться в границах,

– конгрессмен США Уилсон намекает, что Трампу придется с этим что-то делать.

Ну а пока этим занимается очень обеспокоенная Европа. Польский МИД вызвал для объяснений временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша. Тот сам обвинил Польшу в провокации и цинично заявил, что у поляков нет никаких доказательств, что дроны российские.

Также поляки созвали Совет нацбезопасности, куда ястребом залетел и новый президент страны господин Навроцкий. Он только недавно прибыл из США, где сидел в золотом кабинете (ранее известном как "Овальный") с Трампом и слушал об остановке семи войн и о том, как все очень уважают президента США. При этом "коварные" СМИ в это же время "почему-то" начали писать о планах Трампа по выводу американских войск из Европы и Польши в частности.

Интересно, рассказывал ли Навроцкий на утреннем совещании 10 сентября, что Украине нужно выкрутить руки и шантажировать блокированием ее вступления в ЕС?

Как Европа отреагировала на атаку и будет ли применена 5 статья?

"Российская агрессия против Украины напрямую затрагивает и нас, поэтому необходимо принимать соответствующие меры",

– президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к решительным действиям.

– президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к решительным действиям. "Вчера вечером в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения европейского воздушного пространства со стороны России с начала войны, и все указывает на то, что оно было умышленное, а не случайное", – руководительница европейской дипломатии Кайя Каллас возмущена действиями России.

"Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО. Мы должны срочно разработать "дронную стену" вдоль всего восточного фланга ЕС, что на данный момент является самым важным общим флагманским проектом. Мы будем сотрудничать с государствами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена", – европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призывает к немедленным действиям.

Другие европейские лидеры были не менее взволнованы. Все громче стали звучать заявления о нападении России на НАТО, вспомнили и о 5 статье Вашингтонского договора, которая говорит, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.

Обратите внимание! Правда, и сама 5 статья применялась только в интересах США и привела к совместному с американцами вторжению в Ирак и Афганистан, о чем в администрации Трампа очень не любят вспоминать, потому что это разрушает миф о никчемности европейских союзников.



Зато сейчас на повестке дня вопрос никчемности США, как гегемона и гаранта безопасности. Кроме того, сама 5 статья подана в договоре довольно размыто и имеет несколько трактовок. Также свои градации имеет и определение "нападения".

Это Россия хорошо знает, поэтому и запускает "Шахеды" против Польши, Румынии, Литвы и других стран, а не заводит танковые колонны. Это подтверждают и источники Reuters в НАТО, которые говорят, что Альянс не считает атаку российских дронов достаточным аргументом.

Учитывая это, о 5 статье в ЕС быстро забыли и перешли к статье 4 того же договора. Она предусматривает обращение к Альянсу с просьбой о проведении консультаций по вопросам безопасности страны.

В 2007 году этот механизм пыталась применить Эстония, которая подверглась беспрецедентной хакерской атаке со стороны России после того, как начала декоммунизацию советского памятника, известного как "Бронзовый солдат". Тогда под давлением Германии в НАТО проигнорировали обращение эстонцев, спрятав голову в песок, но сейчас Польша должна пойти дальше и "дожать" Альянс, чтобы соответствующие консультации состоялись и были приняты решения.

Как может ответить НАТО и что должна делать Польша?

Основания требовать консультаций в соответствии с 4 статьей есть не только в Польше, ведь имеем активность Патрушева и Медведева в отношении стран Балтии и Финляндии и российских дронов по всей границе. А также постоянные диверсии россиян в Балтийском море, многочисленные случаи глушения сигналов GPS, один из которых вызвал значительные проблемы с самолетом Урсулы фон дер Ляйен.

И все это происходит во время российских учений "Запад-2025" в Беларуси и после посещения Путиным Китая и совместного созерцания с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном эпического военного парада и того, что президент Трамп назвал "приготовлением заговора против США".

К теме Учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО и при чем здесь ядерка

24 Канал, когда писал об опасности военных учений соагрессоров, отмечал, что Путину для того, чтобы протестировать НАТО на прочность, не потребуются танковые колонны и десятки тысяч военных-смертников – достаточно будет лишь нескольких "Шахедов". И сейчас именно это и происходит. Поэтому все это не простая провокация, а тест.

И он требует решительного ответа и совместной координации действий с Украиной. Киев, между прочим, снова готов помочь.

Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба. Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться,

– президент Украины обещает помощь союзникам.

Да, это потребует от Польши политической воли и сверхусилий, возможно, даже придется прекратить блокировать украинское зерно и снизить градус антиукраинской пропаганды, которая в последние месяцы едва не стала правилом хорошего тона в местной политике.

Кстати, в польских соцсетях уже пишут, что украинцы плохо сбивают дроны и это якобы единственная причина того, что они прилетели в Польшу, поэтому нужно отказаться от роли хаба для Украины.

Но даже эти корреспонденты должны понять, что Путин не остановится, если бы Польша даже закрыла Жешув для Украины, ему не нужны маленькие уступки – он хочет все. Поэтому рано или поздно, если его не остановить, он придет и в Польшу, чтобы обратить ее снова к ПНР. Чтобы эти планы разрушить – нужны совместные действия.

Но если поляки хотят, чтобы украинцы снова, как и в дни Варшавской битвы 1920 года помогли создать "Чудо на Висле", они должны направить свой гонор в правильное русло. Потому что можно закупать на десятки миллиардов евро танки и САУ в Корее и надеяться, что украинцы, нидерландцы на F-35 и белорусы (если верить заявлению их Генштаба) собьют за них все "Шахеды", но вечно так продолжаться не будет.