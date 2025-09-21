Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DPA.
Как немецкие истребители перехватили российский самолет?
В Военно-воздушных силах Германии рассказали, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на просьбу выйти на контакт.
В ответ два истребителя Eurofighter были подняты по тревоге с авиабазы Росток-Лааге в Германии для обнаружения нарушителя. Им оказался российский самолет-разведчик Ил-20М, летевший без включенного транспондера и не выходивший на связь.
Стоит заметить, что транспондер – это крайне важное для безопасности пилотов специальное устройство, передающее информацию о маршруте, скорость, высоту и тип воздушного судна.
Обострение напряжения в Европе: что известно?
Напомним, что в Европе растет напряжение из-за российских провокаций. В ночь на 10 сентября по меньшей мере 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину. Уже 13 сентября беспилотник оккупантов залетел в Румынию, а через неделю три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.
В свою очередь, Чешский президент Петр Павел считает, что российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, должны быть сбиты.