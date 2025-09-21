Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DPA.

Как немецкие истребители перехватили российский самолет?

В Военно-воздушных силах Германии рассказали, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали самолет, который не реагировал на просьбу выйти на контакт.

В ответ два истребителя Eurofighter были подняты по тревоге с авиабазы Росток-Лааге в Германии для обнаружения нарушителя. Им оказался российский самолет-разведчик Ил-20М, летевший без включенного транспондера и не выходивший на связь.

Стоит заметить, что транспондер – это крайне важное для безопасности пилотов специальное устройство, передающее информацию о маршруте, скорость, высоту и тип воздушного судна.

Обострение напряжения в Европе: что известно?