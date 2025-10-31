Про таке заявив самопроголошений президент Білорусі, передає 24 Канал з посиланням на білоруську інформагенцію BELTA.

Як Лукашенко погрожує Європі?

Білоруський диктатор знову заговорив про російський ракетний комплекс "Орешник" і заявив, що вже у грудні він стане на бойове чергування на території його країни.

У Міноборони країни розповіли про підсумки поїздки до Вітебської області, де Лукашенко також повідомив, що Білорусь нібито вже обміняла розміщену раніше на своїй території ядерну зброю на новішу версію з Росії.

Ми наше ядерне озброєння обміняли – старе відправили назад до Росії, а нове вже завезли. Його привели в порядок, це дороге задоволення – обслуговувати таку зброю. Росіяни допомагають. Ми тренуємося, як її застосовувати – і з літаків, і ракетними системами. Ми цього не приховуємо,

– заявив Лукашенко.

Він також підтвердив, що у грудні планується поставити на бойове чергування новітній російський ракетний комплекс "Орешник", який, за даними розвідки, може мати радіус дії до 5 тисяч кілометрів і потенційно несе ядерні боєголовки.

Хочу, щоб вони розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся,

– зухвало додав він.

Що відомо про ракету "Орешнік"?