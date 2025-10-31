Про таке заявив самопроголошений президент Білорусі, передає 24 Канал з посиланням на білоруську інформагенцію BELTA.

Як Лукашенко погрожує Європі?

Білоруський диктатор знову заговорив про російський ракетний комплекс "Орешник" і заявив, що вже у грудні він стане на бойове чергування на території його країни.

У Міноборони країни розповіли про підсумки поїздки до Вітебської області, де Лукашенко також повідомив, що Білорусь нібито вже обміняла розміщену раніше на своїй території ядерну зброю на новішу версію з Росії.

Ми наше ядерне озброєння обміняли – старе відправили назад до Росії, а нове вже завезли. Його привели в порядок, це дороге задоволення – обслуговувати таку зброю. Росіяни допомагають. Ми тренуємося, як її застосовувати – і з літаків, і ракетними системами. Ми цього не приховуємо,
– заявив Лукашенко.

Він також підтвердив, що у грудні планується поставити на бойове чергування новітній російський ракетний комплекс "Орешник", який, за даними розвідки, може мати радіус дії до 5 тисяч кілометрів і потенційно несе ядерні боєголовки.

Хочу, щоб вони розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся,
– зухвало додав він.

Що відомо про ракету "Орешнік"?

  • Як зазначають фахівці, такий ворожий комплекс є технічно недосконалою зброєю. По суті, це модифікована радянська міжконтинентальна ракета, з якої прибрали два ступені. Через це комплекс втратив баланс і став ненадійним у використанні.

  • Президент України Володимир Зеленський попереджав, що Москва планує розмістити ці ракети в Білорусі. Він наголосив, що це становить серйозну загрозу для всієї Європи та закликав західних партнерів звернути особливу увагу на такі дії Кремля.

  • За даними українських спецслужб, виробництво ракет для комплексу "Орешник" не зазнає впливу санкцій і продовжується безперебійно, що лише підсилює потенційну небезпеку від його розгортання.

  • Нещодавно стало відомо, що українські сили знищили один із російських ракетних комплексів "Орешник" на території Росії. Це сталося позаминулого літа в районі Капустиного Яру.

  • У листопаді 2024 року Росія вдарила "Орешником" по Дніпру.