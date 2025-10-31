Виготовлення цих ракет не страждає від санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
Що відомо про виробництво ракет "Орешник" у Росії?
За даними української розвідки Росія виготовила до трьох таких ракет. Щороку їх планують виготовляти по 6 ракет. Відомо, що у виробництві "Орешника" беруть участь 25 підприємств і жодне з них не перебуває під санкціями.
"Орешник" стане на чергування в грудні, повідомив самопроголошений президент Білорусі Лукашенко російським пропагандистам.
Що відомо про "Орешник" у Білорусі?
26 вересня у МЗС Білорусі заявили, що у Білорусі розмістили ракети "Орешник". Росія буцімто обіцяла передати Білорусі й інші новітні ракети.
Пізніше у кабінеті Лукашенка помітили модельку "Орешника" на шасі МЗКТ-79291 з колісною формулою 12×12, яке має орієнтовну вантажопідйомність 60 тонн. Загальна маса ракети в транспортно-пусковому контейнері (ТПК) "Орешніка" оцінюється в 45 – 48 тонн, без ТПК – близько 40 – 43 тонн.
У грудні 2024 року ракетний комплекс "Орешник" буде поставлений на бойове чергування.