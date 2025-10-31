Изготовление этих ракет не страдает от санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Что известно о производстве ракет "Орешник" в России?

По данным украинской разведки Россия изготовила до трех таких ракет. Ежегодно их планируют изготавливать по 6 ракет. Известно, что в производстве "Арешника" участвуют 25 предприятий и ни одно из них не находится под санкциями.

"Арешник" станет на дежурство в декабре, сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко российским пропагандистам.

Что известно о "Арешнике" в Беларуси?