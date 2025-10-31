Изготовление этих ракет не страдает от санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
Что известно о производстве ракет "Орешник" в России?
По данным украинской разведки Россия изготовила до трех таких ракет. Ежегодно их планируют изготавливать по 6 ракет. Известно, что в производстве "Арешника" участвуют 25 предприятий и ни одно из них не находится под санкциями.
"Арешник" станет на дежурство в декабре, сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко российским пропагандистам.
Что известно о "Арешнике" в Беларуси?
26 сентября в МИД Беларуси заявили, что в Беларуси разместили ракеты "Арешник". Россия якобы обещала передать Беларуси и другие новейшие ракеты.
Позже в кабинете Лукашенко была замечена модель "Орешника" на шасси МЗКТ-79291 с колесной формулой 12×12, которое имеет ориентировочную грузоподъемность 60 тонн. Общая масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) "Орешника" оценивается в 45 – 48 тонн, без ТПК – около 40 – 43 тонн.
В декабре 2024 года ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство.