Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси, передает 24 Канал со ссылкой на белорусское информагентство BELTA.
Как Лукашенко угрожает Европе?
Белорусский диктатор снова заговорил о российском ракетном комплексе "Орешник" и заявил, что уже в декабре он станет на боевое дежурство на территории его страны.
В Минобороны страны рассказали об итогах поездки в Витебскую область, где Лукашенко также сообщил, что Беларусь якобы уже обменяла размещенное ранее на своей территории ядерное оружие на более новую версию из России.
Мы наше ядерное вооружение обменяли – старое отправили обратно в Россию, а новое уже завезли. Его привели в порядок, это дорогое удовольствие – обслуживать такое оружие. Россияне помогают. Мы тренируемся, как его применять – и с самолетов, и ракетными системами. Мы этого не скрываем,
– заявил Лукашенко.
Он также подтвердил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство новейший российский ракетный комплекс "Орешник", который, по данным разведки, может иметь радиус действия до 5 тысяч километров и потенциально несет ядерные боеголовки.
Хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь,
– дерзко добавил он.
Что известно о ракете "Орешник"?
Как отмечают специалисты, такой вражеский комплекс является технически несовершенным оружием. По сути, это модифицированная советская межконтинентальная ракета, из которой убрали две ступени. Из-за этого комплекс потерял баланс и стал ненадежным в использовании.
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Москва планирует разместить эти ракеты в Беларуси. Он отметил, что это представляет серьезную угрозу для всей Европы и призвал западных партнеров обратить особое внимание на такие действия Кремля.
По данным украинских спецслужб, производство ракет для комплекса "Орешник" не испытывает влияния санкций и продолжается бесперебойно, что только усиливает потенциальную опасность от его развертывания.
Недавно стало известно, что украинские силы уничтожили один из российских ракетных комплексов "Орешник" на территории России. Это произошло позапрошлым летом в районе Капустиного Яра.
В ноябре 2024 года Россия ударила "Орешником" по Днепру.