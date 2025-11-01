Произошло это в пятницу, 31 октября. О таком информирует 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши.

Что известно об инциденте над Балтийским морем?

Утром 31 октября пара очередных польских МиГ-29 поднялась в воздух для перехвата самолета Ил-20, который совершал полет в международном воздушном пространстве над Балтикой.

По информации военных, российский самолет двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером, что создает угрозу для безопасности гражданской авиации в регионе.

Обратите внимание! Подобные нарушения польские военные фиксируют уже не впервые – это третий инцидент за последние семь дней.

Польские пилоты идентифицировали самолет и действовали в соответствии с процедурами НАТО, сопроводив его как можно дальше от воздушного пространства стран Альянса. Предположительно, Ил-20 выполнял разведывательную миссию над морем, собирая данные об активности сил НАТО.

Варшава расценивает такие действия как провокационные и отмечает, что они представляют потенциальную опасность для региональной безопасности.

Российские самолеты в небе стран Европы: коротко о главном