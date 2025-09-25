В последнее время ряд государств сообщали о вторжении российской авиации в воздушное пространство. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на материал Bloomberg.
К теме Неизвестные беспилотники заметили над военным лагерем во Франции, – СМИ
Как на Западе будут реагировать на российские провокации?
Европейские дипломаты на этой неделе предупредили Кремль, что НАТО готово решительно реагировать на дальнейшие нарушения воздушного пространства.
Заметьте! По данным Bloomberg, в Европе выразили готовность сбивать российские самолеты в случае новых случаев нарушения воздушного пространства.
Представители Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность из-за недавнего инцидента, когда три российских истребителя МиГ-31 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии.
Так, дипломаты убеждены, что это была преднамеренная провокация российского командования.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддерживает "все необходимые меры" для прекращения подобных нарушений со стороны Кремля.
К слову, в Дании, где 25 сентября дроны нарушили воздушное движение над аэропортом Ольборг, рассматривают обращение к 4-й статье Североатлантического договора (консультации из-за угрозы).
Датский министр юстиции Петер Гуммельгаард назвал инциденты "гибридными атаками", направленными на запугивание и раскол.
Литовский президент Гитанас Науседа отметил, что Россия тестирует готовность НАТО, и призвал к быстрой реакции и солидарности.
В то же время представители Великобритании и Франции воздержались от комментариев, а президент Эмманюэль Макрон избежал конкретики относительно реакции НАТО.
В свою очередь лидер Италии Джорджия Мелони призвала к осторожности, чтобы избежать "ловушки эскалации", тогда как премьер Нидерландов Дик Схооф поддерживает сбивание самолетов в случае нарушений.
Зато в Кремле цинично отрицают все обвинения, утверждая, что их полеты соответствуют международным нормам. Российские дипломаты утверждают, что нарушения были ответом на украинские атаки в Крыму, которые, по утверждению Кремля, невозможны без поддержки НАТО.
К тому же вторжение беспилотников в небо Польши россияне цинично назвали "ошибкой".
Как Россия тестирует терпение НАТО?
- Многочисленные нарушения воздушных границ европейских стран стали частью серии инцидентов в сентябре 2025 года, которые проверяют решимость НАТО, особенно на фоне усиления Россией атак на гражданскую инфраструктуру Украины и колебаний в поддержке Киева со стороны США.
- В Румынии 13 сентября дрон 50 минут находился в воздушном пространстве, но его не сбили из-за риска обломков.
- Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что инциденты случаются над странами, которые активно поддерживают Украину, в частности Норвегия передает F-16 и активно оказывает финансовую помощь.
- Так, Москва может тестировать реакцию Альянса, пытаясь ослабить поддержку Украины и расколоть НАТО.
- По мнению бывшего верховного главнокомандующего ОВС НАТО Джеймса Ставридиса, стоит усилить оборону Альянса круглосуточными патрулями AWACS, развертыванием дополнительных истребителей и четким предупреждением о возможном жестком ответе.
- В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции осудил действия России, назвав их "безрассудными".