Что происходило в Скандинавских странах с летательными аппаратами, какие последствия, удалось ли обнаружить, кто и откуда пускал дроны – читайте в материале 24 Канала.

Что происходило в Дании и где фиксировали дроны?

Аэропорт Копенгагена "Каструп" 22 сентября вечером вынужден был на несколько часов остановить все рейсы из-за появления неизвестных беспилотников вблизи аэропорта. Воздушное пространство закрыли около 20:30 по местному времени, а полеты возобновили только ночью 23 сентября.

Датская полиция заявила, что дронами управлял, вероятно, "компетентный оператор", который демонстрировал свои возможности. Летательные аппараты появлялись с разных направлений, включали и выключали свет, а затем исчезли. В Копенгагене зафиксировали по меньшей мере 4 большие дроны, подозреваемых пока не нашли. Правоохранители эти дроны не сбивали.

Пресс-секретарь аэропорта Лиз Агерли Курштейн сообщила, что "ни один самолет не мог взлететь или приземлиться", из-за чего около 15 рейсов сразу перенаправили в другие аэропорты. По данным Flightradar24, всего в течение инцидента пришлось изменить маршруты около 50 самолетов.

Офицер полиции Аннетте Остенфельдт отметила, что продолжается расследование и пока не известно, были ли дроны военными, или гражданскими. В то же время она подчеркнула, что они значительно больше обычных частных аппаратов.

В аэропорту предупредили: несмотря на возобновление работы пассажиры должны ожидать задержек и отмен и следить за сообщениями своих авиакомпаний.

Где видели летательные аппараты в Норвегии?

В Осло также зафиксировали неизвестный беспилотник над аэропортом Гардермуен, из-за чего временно закрыли воздушное пространство. По данным местных СМИ, ограничения затронули от 12 до 14 рейсов, часть из которых – из Анталии, Малаги и Манчестера – пришлось перенаправить в аэропорт Бергена, свидетельствуют данные Flightradar24.

Также СМИ писали, что еще дроны заметили над военными объектами крепости Акерсгус в норвежской столице.

В 3:38 руководитель отдела коммуникаций столичного аэропорта Моника Фастинг заявила изданию VG, что работа аэропорта восстановлена и утром вторника рейсы будут выполняться в обычном режиме.

Накануне полиция задержала двух граждан Сингапура в центре Осло в связи с полетами дронов. Между тем в Дании сообщили, что правоохранители обеих стран будут сотрудничать, чтобы выяснить, связаны ли между собой инциденты в воздушном пространстве.

Летательные аппараты, которые фиксировали над Осло, также исчезли. Где они теперь – неизвестно.

Видели ли дроны в Швеции?

Шведское издание SVT сообщало, что беспилотник также заметили над морем между Данией и Швецией. Также появилась неподтвержденная информация о возможном обнаружении воздушной цели над Стокгольмом, но деталей пока нет.

Связаны ли инциденты в Норвегии и Швеции – официально неизвестно.

Может ли быть причастна к инциденту с дронами Россия?

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предположил, что может быть причиной соответствующих ситуаций в Скандинавских странах. По мнению лейтенанта, к этому может быть причастна Россия.

Россияне могут делать это все с целью попытаться парализовать авиасообщение в странах НАТО. Это не только гражданская авиация, но и грузовая, соответственно – экономика и логистика,

– написал он.

Также мнение, что за дронами над Копенгагеном, Осло и Стокгольмом может стоять страна-агрессор, выдвинул и Владимир Зеленский. Это президент Украины обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке 22 сентября.

"Особое внимание уделили нарушением Россией воздушного пространства стран – членов НАТО, в частности 22 сентября в Копенгагене. Обменялись мнениями относительно причин. Если не будет решительного ответа союзников – государств и институтов – на агрессивные провокации, Россия продолжит их", – отметил президент.

В то же время пока ни одна из стран не имеет прямых доказательств того, что за этими инцидентами могут стоять именно россияне.