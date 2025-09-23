БпЛА почти на четыре часа остановили взлеты и посадки самолетов в самом загруженном аэропорту Скандинавии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что известно о расследовании относительно дронов над Копенгагеном?

В Норвегии и Дании полиция расследует инциденты по применению дронов, которые загадочно исчезли. Правоохранители говорят, что не сбили ни одного БпЛА. Заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен рассказал, что их не удалось забрать, чтобы выяснить, кому они принадлежат.

Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за дроны,

– отметил он.

Также на несколько часов пришлось закрыть аэропорт Осло. Представитель норвежского оператора аэропорта Avinor сказал журналистам Reuters, что все рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт.

Из-за того, что дроны неизвестного происхождения видели в Дании и Норвегии, полиции стран будут сотрудничать, чтобы определить, существует ли связь между этими двумя инцидентами. В связи с расследованием правоохранители отказались давать дополнительные комментарии.

Что известно о пролете БпЛА над скандинавскими аэропортами?