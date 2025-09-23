БпЛА майже на чотири години зупинили злети та посадки літаків у найзавантаженішому аеропорті Скандинавії. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Атака дронів на Москву: росіяни мусили перенаправляти літаки на аеропорти в інші міста

Що відомо про розслідування щодо дронів над Копенгагеном?

У Норвегії та Данії поліція розслідує інциденти щодо застосування дронів, які загадково зникли. Правоохоронці кажуть, що не збили жодного БпЛА. Заступник помічника комісара поліції Копенгагена Якоб Хансен розповів, що їх не вдалося забрати, щоб з'ясувати, кому вони належать.

Поліція розпочала інтенсивне розслідування, щоб визначити, що це за дрони,

– зазначив він.

Також на кілька годин довелося зачинити аеропорт Осло. Речник норвезького оператора аеропорту Avinor сказав журналістам Reuters, що всі рейси були перенаправлені до найближчого аеропорту.

Через те, що дрони невідомого походження бачили в Данії та Норвегії, поліції країн співпрацюватимуть, щоб визначити, чи існує зв'язок між цими двома інцидентами. У зв'язку з розслідуванням правоохоронці відмовилися давати додаткові коментарі.

Що відомо про проліт БпЛА над скандинавськими аеропортами?