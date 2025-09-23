БпЛА майже на чотири години зупинили злети та посадки літаків у найзавантаженішому аеропорті Скандинавії. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Що відомо про розслідування щодо дронів над Копенгагеном?
У Норвегії та Данії поліція розслідує інциденти щодо застосування дронів, які загадково зникли. Правоохоронці кажуть, що не збили жодного БпЛА. Заступник помічника комісара поліції Копенгагена Якоб Хансен розповів, що їх не вдалося забрати, щоб з'ясувати, кому вони належать.
Поліція розпочала інтенсивне розслідування, щоб визначити, що це за дрони,
– зазначив він.
Також на кілька годин довелося зачинити аеропорт Осло. Речник норвезького оператора аеропорту Avinor сказав журналістам Reuters, що всі рейси були перенаправлені до найближчого аеропорту.
Через те, що дрони невідомого походження бачили в Данії та Норвегії, поліції країн співпрацюватимуть, щоб визначити, чи існує зв'язок між цими двома інцидентами. У зв'язку з розслідуванням правоохоронці відмовилися давати додаткові коментарі.
Що відомо про проліт БпЛА над скандинавськими аеропортами?
- Щонайменше чотири великі безпілотники увечері 22 вересня помітили над Копенгагеном. Унаслідок цього довелося перенаправити 50 рейсів. БпЛА були в повітрі кілька годин поспіль.
- В норвезькому Осло затримали двох громадян Сінгапуру, яких підозрюють в запуску дронів над військовими об'єктами в місті. Також безпілотники літали над місцевим аеропортом, його роботу довелося призупинити.
- Ще один БпЛА помітили над морем між Данією та Швецією. Раніше міністр оборони Швеції відреагував на активність російських провокацій у Європі та заявив, що у випадку нападу країна може відкривати вогонь по ворожих винищувачах.
- Раніше в Польщу залітали російські дрони під час масованої атаки на Україну. Тоді аеропорти раїни також призупиняли роботу.