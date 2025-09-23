Станом на зараз відомо, що там лунала тривога. Про це повідомляє AftonBladet з посиланням на NRK, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія звинувачує Європу у брехні: головні заяви країн на Радбезі ООН

Що відомо про дрони у Норвегії?

Поки аеропорт у Копенгагені закрили через фіксацію невідомих дронів, подібна ситуація сталася й у Норвегії. Близько 21:00 за місцевим часом аналогічна тривога виникла в Осло, столиці країни.

Згідно з оприлюдненою інформацією, військові зафіксували активність дронів над військовим об’єктом фортеці Акерсгус. У контексті цього наразі поліція Норвегії затримала двох громадян Сінгапуру.

За даними SVT, також дрон помітили над морем між Данією та Швецією. Водночас є непідтверджена інформація про ймовірну фіксацію повітряної цілі над Стокгольмом. Додаткових деталей поки не вказують.

Цікаво, що незадовго до цього міністр оборони Швеції заявляв на тлі можливих провокацій, що країна готова відкривати вогонь по російських винищувачах у разі порушення ними повітряного простору країни.

Утім, наголосимо, що наразі немає офіційної інформації стосовно того, чи пов'язані інциденти у Норвегії та Швеції між собою. Також достеменно невідомо, чи причетна до відповідних інцидентів Росія.

Яка причина можлива?

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко припустив, що може бути причиною відповідних ситуацій у скандинавських країнах.

Росіяни можуть робити це все з метою спробувати паралізувати авіасполучення в країнах НАТО. Це не тільки цивільна авіація, але і вантажна, відповідно – економіка та логістика,

– написав він.

Що цьому передувало?