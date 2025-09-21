Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, з чим пов'язані вторгнення росіян в повітряний простір країн НАТО. Він припустив, до чого готується Кремль.

У чому стратегічна мета росіян щодо країн НАТО?

Лакійчук зазначив, що з погляду військових, всі події, які відбувалися в Польщі, в Естонії, в Румунії – це однозначна розвідка. Коли російські дрони залетіли на територію Польщі, вся система управління військами країни світилася, як новорічна ялинка.

Німці хвалилися, що не планували застосовувати ЗРК Patriot для відбивання пенопластових "Гераней", але радіолокація їхніх комплексів працювала. Українські ППОшники схопилися за голову, коли б це почули,

– наголосив він.

Тому що вони знають, що стрільбова станція вмикається, коли вже є цілевказання. Для того щоб ввімкнутись, схопити ціль, здійснити залп і вимкнутись. Має бути якомога коротший термін часу, тому що в наших умовах по них прилетить протирадіолокаційна ракета, якщо буде хоч невеличка затримка. В інших умовах, на думку керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", – це вскриття радіоелектронної обстановки.

Одночасно працює РЕБ у Росії, летять дрони, вмикається радіоелектронна розвідка. Паралельно відбуваються навчання "Захід-2025". Російські частини і підрозділи Сухопутних військ радіоелектронної розвідки розгорнуті на території Білорусі. Всі ці радіотехнічні взводи і роти, за його словами, одночасно стежать, що там відбувається.

Головний результат зальоту МіГ-31 в Естонію – це повністю вскрита обстановка. Ба більше, ввечері наступного дня німці злітали з Ростока для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це вже була дорозвідка театру воєнних дій,

– пояснив Павло Лакійчук.

Якщо порівняти з подіями на фронті, то коли російські диверсійно-розвідувальні групи лізуть у Покровськ, вони не диверсії там планують влаштовувати, це – розвідка. Якщо, за його словами, в одному місці росіянам дають відкоша, тоді вони розуміють, що тут пункт опору і не пройти. А коли їм вдається десь просунутися, значить у цьому місці в українській обороні є шпарина.

Це означає, що вони вскрили оборону і будуть наступати, проводити бойові дії,

– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Він резюмував, якщо аналогічні дії росіян перенести на стратегічний рівень, то коли вони вскривають оборону країни НАТО, це означає, що готові наступати. Про це знають і в Альянсі, і в Росії.

