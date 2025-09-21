Про це розповів полковник Антс Ківіселг, командир розвідувального центру Сил оборони Естонії. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press.

Чому росіяни проігнорували сигнали пілотів НАТО?

Черговим випробуванням здатності Альянсу реагувати на російські повітряні загрози стало 12-хвилинне порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами 19 вересня.

Цікаво, що 20 вересня міноборони Росії заперечило інцидент, на що в Естонії заявили, що вторгнення було підтверджено радаром і візуальним контактом.

Зверніть увагу! Це вже 4 випадок порушення повітряного простору Естонії у 2025 році.

В інтерв'ю Associated Press полковник Ківіселг заявив, що іще "необхідно підтвердити", чи було порушення кордону навмисним. Однак, незалежно від цього, російські літаки "мали знати, що вони перебувають у повітряному просторі Естонії".

Цікаво, що пілоти країни-агресорки підтвердили отримання сигналу від італійських льотчиків, що патрулювали на F-35. Попри це, росіяни проігнорували його і "фактично не дотрималися вказівок".

Чому вони цього не зробили, це питання до російських пілотів,

– сказав Ківісельг.

До слова, МіГ-31 вилетіли з аеродрому поблизу Петрозаводська й прямували до Калінінграда. За словами естонського полковника, спершу їх перехопили два фінські винищувачі, а потім супроводжували два італійські літаки, що вилетіли з естонської авіабази Емарі.

Порушення повітряного простору Естонії: що кажуть експерти?