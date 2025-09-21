Об этом рассказал полковник Антс Кивиселг, командир разведывательного центра Сил обороны Эстонии. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Почему россияне проигнорировали сигналы пилотов НАТО?
Очередным испытанием способности Альянса реагировать на российские воздушные угрозы стало 12-минутное нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями 19 сентября.
Интересно, что 20 сентября минобороны России отрицало инцидент, на что в Эстонии заявили, что вторжение было подтверждено радаром и визуальным контактом.
Обратите внимание! Это уже 4 случай нарушения воздушного пространства Эстонии в 2025 году.
В интервью Associated Press полковник Кивиселг заявил, что еще "необходимо подтвердить", было ли нарушение границы преднамеренным. Однако, независимо от этого, российские самолеты "должны были знать, что они находятся в воздушном пространстве Эстонии".
Интересно, что пилоты страны-агрессора подтвердили получение сигнала от итальянских летчиков, патрулировавших на F-35. Несмотря на это, россияне проигнорировали его и "фактически не придерживались указаний".
Почему они этого не сделали, это вопрос к российским пилотам,
– сказал Кивисельг.
К слову, МиГ-31 вылетели с аэродрома вблизи Петрозаводска и направлялись в Калининград. По словам эстонского полковника, сначала их перехватили два финских истребителя, а затем сопровождали два итальянских самолета, вылетевших с эстонской авиабазы Эмари.
Нарушение воздушного пространства Эстонии: что говорят эксперты?
Эксклюзивно для 24 Канала инцидент прокомментировали военные и эксперты. По мнению офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, НАТО не хватает храбрости, чтобы дать достойный отпор России. Он также вспомнил, когда в ноябре 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24.
Политолог Игорь Рейтерович считает подобные провокации со стороны Владимира Путина вполне ожидаемыми. "Я думаю, что в следующий раз во время массированной атаки по Украине, какая-то часть дронов залетит в другую натовскую страну", – поделился он.
В то же время полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан убежден, что страна-агрессор будет продолжать подобные провокации. "Эстония должна была бы отреагировать так же как Турция, которая уничтожила российский Су-24", – заметил он.