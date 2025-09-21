Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Як НАТО може протидіяти російським дронам?

Якщо це, як вважають у Польщі, було навмисним тестом оборони НАТО, то для Росії він виявився надзвичайно дешевим експериментом.

Дрони "Гербера", виготовлені із фанери та пінопласту, які часто використовують як приманки, коштують близько 10 тисяч доларів кожен. Водночас для перехоплення цих БпЛА військові підняли багатомільйонні винищувачі F-16 та F-35.

За словами авторів матеріалу, така демонстрація сили була ефективною, однак, ймовірно, коштувала Альянсу десятки тисяч доларів на пальне та обслуговування.

Асиметрія витрат не працює,

– сказав Роберт Толласт, дослідник лондонського аналітичного центру з питань оборони (RUSI).

Він зазначив, що НАТО здатне протидіяти масштабним атакам дронів. Наприклад, літаки Альянсу були ефективними під час відбиття масованої атаки іранських ракет та дронів на Ізраїль минулого квітня. Однак Толласт вважає, що вартість такої оборони, за оцінками Ізраїлю, перевищила мільярд доларів, і цей підхід є нестійким.

Фундаментальна проблема полягає в тому, що до війни в Україні багато західних оборонних технологій просто не враховували цю асиметричну загрозу дронів,

– пояснив він.

Водночас у секторі військових технологій існує консенсус, що багато хто враховував цю загрозу, але численні міністерства оборони НАТО занадто повільно адаптуються до неї.

Йоганнес Пінл, генеральний директор британської компанії MARSS, заявив, що технологія для цього існує. Він додав, що, ймовірно, значну частину польського кордону вже можна було б закрити "стіною від дронів" – багаторівневою мережею виявлення та перехоплення безпілотників, яку активно просувають країни Балтії та підтримують представники Європейського Союзу.

Пінл зазначив, що проблема полягає в тому, що системи закупівель НАТО досі залишаються на рівні 80-х років.

Зокрема він навів приклад перехоплювача MARSS зі штучним інтелектом, який є "по суті ножем, що розрізає на швидкості дрон".

Зараз вони тільки пишуть технічні характеристики для цього. Ми використовуємо його вже зараз, ми працюємо з ним роками. У Європі ми все ще не маємо технічних характеристик для нього,

– підкреслив фахівець.

У CNN наголосили, що навіть якщо Європі вдасться прискорити впровадження більш експериментальних технологій нижчого рівня, проблема масштабів залишиться.

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі для 24 Каналу повідомив, що у разі повторного порушення повітряного простору Польщі реагувати слід не лише збиттям БпЛА, а й нанесенням контрударів по об'єктах, з яких ці дрони запускають.

