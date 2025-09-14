Румунія підняла у повітря два бойові літаки F-16, які вирушили на перехоплення російського безпілотника. Однак збити ворожий дрон винищувачам так і не вдалося. Причину назвав міністр оборони країни Йонуц Моштяну в етері телеканалу Antena 3 CNN, передає 24 Канал.

Чому румунські літаки не збили російський дрон?

За словами міністра, F-16 були "дуже близькі" до того, щоб збити БпЛА. Однак дрон летів дуже низько, в якийсь момент він змінив напрямок руху і полетів до України.

Моштяну нагадав, що румунські пілоти можуть збивати ворожі безпілотники над територією країни завдяки новому закону, який ухвалили навесні.

Зауважимо, що увечері жителям північної частини повіту Тулча в Румунії надіслали попередження RO-Alert про ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. У міністерстві оборони повідомили, що БпЛА не літав над населеними районами та не становив безпосередньої загрози для безпеки людей.

Володимир Зеленський відреагував на вторгнення російського безпілотника до Румунії. Президент України розповів, що дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та перебував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин.

