Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова колишнього командира спецпідрозділу GROM та колишнього заступника голови Бюро національної безпеки Польщі, генерала Романа Полька для Gazeta.pl.
Що сказав польський генерал про "Іскандери" біля кордону?
Роман Полько зазначив, що росіяни й раніше часто розгортали "Іскандери" в Калінінградській області. Цю зброю Москва завжди використовувала як засіб стримування.
Ми не знаємо, що насправді перебуває в районі Кенігсберга (історична назва Калінінграда – 24 Канал), але це, по суті, "російський авіаносець". Москва могла розгорнути там багато обладнання. Але це ізольований і нежиттєздатний "авіаносець", оскільки він оточений НАТО. Росіяни не зможуть звідти багато чого отримати,
– додав військовий чиновник.
Щодо навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" польський генерал зазначив, що мета Москви та Мінська переконати російських генералів, що вони "воюють з НАТО" та "повинні забезпечити собі сухопутний шлях до Кенігсберзької області".
"Але це також поширює паніку та страх. Росія активно діє в кіберпросторі під час навчань і до них. У нас також була атака безпілотників на Польщу, щоб посіяти хаос і плутанину", – каже генерал Полько.
Він вважає, що багатьох поляків це переконало.
Політики піднялися на висоту, НАТО добре витримало випробування та вжило заходів для посилення захисту від безпілотників,
– оцінює колишній командир GROM.
Полько наголосив, що під час навчань "Захід-2025" Росія поширюватиме різні меседжі, намагаючись залякати союзників НАТО. Та варто пам'ятати: подібні "супербойові трюки" Москва вже демонструвала раніше, і цього замало, аби досягти своєї мети.
""Іскандер" небезпечний, він може нести ядерні боєголовки, але Москва не використовуватиме цю зброю", – вважає генерал.
Що відомо про розгортання "Іскандерів" біля Польщі?
ЗМІ писали, що російські військові 13 вересня встановили ракетний комплекс "Іскандер" на автостраді в Калінінградській області біля польського кордону. Як докази цього, у мережі поширили відео з цим комплексом.
Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбуватимуться з 12 по 16 вересня. Країни залучать 30 тисяч військових, а самі навчання проходитимуть на полігонах Білорусі, Росії та в акваторіях Балтійського і Баренцевого морів.
Варто наголосити, що ракетами "Іскандер" окупанти неодноразово обстрілювали Україну від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Детальніше про характеристику цих ракет та їхні модифікації – читайте у матеріалі.