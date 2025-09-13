Про це 24 Каналу розповів аналітик, експерт з безпекових питань Марк Тот, зауваживши, що військові навчання "Захід-2025" можуть стати джерелом нових інцидентів. Тут важливо побачити, як саме надалі будуть реагувати країни НАТО на агресивні дії з боку Росії.
До теми Казус беллі чи маскування більшого удару: кілька сценаріїв фіналу навчань "Захід-2025"
Чого очікувати від Росії та Білорусі?
Як наголосив Тот, насправді час усе покаже. Надважливо, щоб країни НАТО відтепер почали значно жорсткіше реагувати на дії Росії.
У випадку з безпілотниками варто було б збивати їх над територією України. І не варто сумніватися, чи продовжить Росія атаки дронами по ті й же Польщі.
Дії Росії будуть продовжуватися, доки Захід не почне збивати дрони ще до входу у повітряний простір НАТО. Перехоплення над Україною дасть перевагу і самій Україні,
– сказав Тот.
Утім, є питання, чи будуть Росія та Білорусь здійснювати агресивні дії проти країн НАТО під час навчань "Захід-2025". У цей момент вони є дещо вразливими.
Чи будуть такі провокації під час навчань – важко сказати. В цей момент вони більш вразливі. Росія та Білорусь можуть не захотіти провокувати НАТО, аби не викликати дії у відповідь. Це може бути надто затратно для них,
– вважає Тот.
Навчання "Захід-2025": коротко
- З 12 по 16 вересня на території Білорусі відбуваються військові навчання "Захід-2025". За різними даними, там залучили приблизно 18 тисяч військових.
- Видання Bild повідомляло, що Росія та Білорусь збираються теоретично відпрацювати застосування ядерної зброї. Відомо, що Польща вже закрила частину повітряного простору біля Білорусі та України.
- Раніше в ніч на 10 вересня Росія запустила щонайменше 19 безпілотників по Польщі. Це була цілеспрямована атака.