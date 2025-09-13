Про це 24 Каналу розповів аналітик, експерт з безпекових питань Марк Тот, зауваживши, що військові навчання "Захід-2025" можуть стати джерелом нових інцидентів. Тут важливо побачити, як саме надалі будуть реагувати країни НАТО на агресивні дії з боку Росії.

Чого очікувати від Росії та Білорусі?

Як наголосив Тот, насправді час усе покаже. Надважливо, щоб країни НАТО відтепер почали значно жорсткіше реагувати на дії Росії.

У випадку з безпілотниками варто було б збивати їх над територією України. І не варто сумніватися, чи продовжить Росія атаки дронами по ті й же Польщі.

Дії Росії будуть продовжуватися, доки Захід не почне збивати дрони ще до входу у повітряний простір НАТО. Перехоплення над Україною дасть перевагу і самій Україні,

– сказав Тот.

Утім, є питання, чи будуть Росія та Білорусь здійснювати агресивні дії проти країн НАТО під час навчань "Захід-2025". У цей момент вони є дещо вразливими.

Чи будуть такі провокації під час навчань – важко сказати. В цей момент вони більш вразливі. Росія та Білорусь можуть не захотіти провокувати НАТО, аби не викликати дії у відповідь. Це може бути надто затратно для них,

– вважає Тот.

Навчання "Захід-2025": коротко