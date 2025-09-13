Об этом 24 Каналу рассказал аналитик, эксперт по вопросам безопасности Марк Тот, отметив, что военные учения "Запад-2025" могут стать источником новых инцидентов. Тут важно увидеть, как именно в дальнейшем будут реагировать страны НАТО на агрессивные действия со стороны России.

Чего ожидать от России и Беларуси?

Как отметил Тот, на самом деле время все покажет. Сверхважно, чтобы страны НАТО отныне начали значительно жестче реагировать на действия России.

В случае с беспилотниками следовало бы сбивать их над территорией Украины. И не стоит сомневаться, продолжит ли Россия атаки дронами по той же Польше.

Действия России будут продолжаться, пока Запад не начнет сбивать дроны еще до входа в воздушное пространство НАТО. Перехват над Украиной даст преимущество и самой Украине,

– сказал Тот.

Впрочем, есть вопрос, будут ли Россия и Беларусь осуществлять агрессивные действия против стран НАТО во время учений "Запад-2025". В этот момент они являются несколько уязвимыми.

Будут ли такие провокации во время учений – трудно сказать. В этот момент они более уязвимы. Россия и Беларусь могут не захотеть провоцировать НАТО, чтобы не вызвать ответные действия. Это может быть слишком затратно для них,

– считает Тот.

Учения "Запад-2025": кратко