По официальным данным, в учениях принимают участие около 18 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.
Как Россия будет отрабатывать применение ядерного оружия на учениях "Запад-2025"?
Официально в маневрах принимают участие около 18 тысяч военных, из которых 5,5 тысяч – россияне. Основная территория учений – Беларусь, где Кремль планирует испытать новый ракетный комплекс "Орешник".
Ранее такие сценарии воспринимались скорее как теоретические, но после полета российских беспилотников 10 сентября в направлении Лодзи и Гданьска напряжение на восточном фланге НАТО значительно возросло, отмечает военный эксперт BILD Юлиан Репке.
В то же время НАТО проводит собственные учения, задействовав 34 тысячи военных, и оба мероприятия происходят неподалеку друг от друга с боевой стрельбой и тяжелой техникой.
Польша уже закрыла часть своего воздушного пространства у границ с Беларусью и Украиной, а сегодня вечером Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос вторжения российских дронов.
Что известно об учениях "Запад-2025"?
- В Беларуси начались совместные с Россией военные учения учения "Запад-2025", которые продлятся с 12 по 16 сентября.
- Их официальной целью является отработка действий в рамках обеспечения военной безопасности так называемого Союзного государства и готовности отражать агрессию противника.
- По данным Министерства обороны Литвы, Россия планирует привлечь к учениям 30 тысяч военных.