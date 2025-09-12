По официальным данным, в учениях принимают участие около 18 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

Как Россия будет отрабатывать применение ядерного оружия на учениях "Запад-2025"?

Официально в маневрах принимают участие около 18 тысяч военных, из которых 5,5 тысяч – россияне. Основная территория учений – Беларусь, где Кремль планирует испытать новый ракетный комплекс "Орешник".

Ранее такие сценарии воспринимались скорее как теоретические, но после полета российских беспилотников 10 сентября в направлении Лодзи и Гданьска напряжение на восточном фланге НАТО значительно возросло, отмечает военный эксперт BILD Юлиан Репке.

В то же время НАТО проводит собственные учения, задействовав 34 тысячи военных, и оба мероприятия происходят неподалеку друг от друга с боевой стрельбой и тяжелой техникой.

Польша уже закрыла часть своего воздушного пространства у границ с Беларусью и Украиной, а сегодня вечером Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос вторжения российских дронов.

Что известно об учениях "Запад-2025"?