Испытания провела компания Sandia в сотрудничестве с NNSA – Национальным управлением ядерной безопасности США. Ядерные бомбы успешно перевозили и сбрасывали с самолета F-35. Это стало важным этапом проверки работы вооружения, передает 24 Канал со ссылкой на сайт Сандийской национальной лаборатории при Министерстве энергетики США.
Что известно об испытаниях США ядерной бомбы?
В конце 2024 года бомбу модернизировали, продлив ее срок службы еще минимум на 20 лет.
Эти испытания были первыми, когда инертные макеты бомбы B61-12 тестировали на самолете F-35. Они доказали, что самолет, экипаж и система вооружения работают надежно во время миссий.
Кроме того, впервые перед сбросом бомбы провели ее термическую подготовку, чтобы проверить, как она ведет себя в реальных условиях.
Эти испытания – крупнейшие за год в истории B61-12 и, вероятно, самые масштабные в ближайшем будущем.
Благодаря слаженной работе команды испытания прошли успешно.
Справка: B61-12 – это модернизированная версия американской ядерной авиабомбы B61, которая находится на вооружении США со времен холодной войны. Она не является новой бомбой, а обновленным вариантом с улучшенными характеристиками. B61-12 имеет регулируемую мощность, то есть ее заряд можно устанавливать на разные уровни от очень низкой до средней мощности, что делает ее более гибкой в применении. Главное обновление – система наведения, которая делает бомбу значительно точнее, чем предыдущие модификации, и благодаря этому не нужно делать заряд очень мощным.
- После того, как Владимиру Путину и Дональду Трампу не удалось достичь компромисса по войне в Украине, между ними начался словесный обмен ядерными ударами.
- Первый угрожать начал российский диктатор. В конце октября Россия провела испытания сразу нескольких "ядерных" новинок – межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" и подводной ядерной торпеды "Посейдон".
- Дональд Трамп в свою очередь приказал начать испытания ядерного оружия в США. Политик объяснил, что не хотел бы отставать в этом вопросе от России и Китая.
- 5 ноября 2025 года США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части с базы Ванденберг.