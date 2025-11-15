Випробування провела компанія Sandia у співпраці з NNSA – Національним управлінням ядерної безпеки США. Ядерні бомби успішно перевозили та скидали з літака F-35. Це стало важливим етапом перевірки роботи озброєння, передає 24 Канал із посиланням на сайт Сандійської національної лабораторії при Міністерстві енергетики США.

Що відомо про випробування США ядерної бомби?

Наприкінці 2024 року бомбу модернізували, продовживши її термін служби ще мінімум на 20 років.

Ці випробування були першими, коли інертні макети бомби B61-12 тестували на літаку F-35. Вони довели, що літак, екіпаж і система озброєння працюють надійно під час місій.

Крім того, вперше перед скиданням бомби провели її термічну підготовку, щоб перевірити, як вона поводиться в реальних умовах.

Ці випробування – найбільші за рік у історії B61-12 і, ймовірно, наймасштабніші у найближчому майбутньому.

Завдяки злагодженій роботі команди випробування пройшли успішно.

Довідка: B61-12 – це модернізована версія американської ядерної авіабомби B61, яка перебуває на озброєнні США з часів холодної війни. Вона не є новою бомбою, а оновленим варіантом із покращеними характеристиками. B61-12 має регульовану потужність, тобто її заряд можна встановлювати на різні рівні від дуже низької до середньої потужності, що робить її більш гнучкою у застосуванні. Головне оновлення – система наведення, яка робить бомбу значно точнішою, ніж попередні модифікації, і завдяки цьому не потрібно робити заряд дуже потужним.

