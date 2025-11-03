Китай, Росія, Північна Корея проводять ядерні випробування. "Я не хочу, аби США були єдиною країною, яка цього не робить", – сказав Дональд Трамп в інтерв'ю CBS News, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про ядерну зброю США?

Президент зазначив, що США, на відміну від інших країн, відкрито говорить про випробування атомного озброєння. "Ми – відкрите суспільство", – додав політик.

Також він розповів, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша держава. Її достатньо для того, аби 150 разів підірвати світ.

Водночас Дональд Трамп підтримав процес поступово скорочення або повної ліквідації ядерної зброї. За його словами, він обговорював це питання з лідерами Китаю та Росії.

Нагадаємо, що 30 жовтня президент США віддав наказ про відновлення ядерних випробувань. Ця заява пролунала лише за кілька годин після того, як очільник Кремля заявив, що Росія успішно випробувала нову зброю – підводну ядерну торпеду "Посейдон". Цей експериментальний апарат, який може мати дальність понад 9 600 кілометрів. Також Володимир Путін згадав, що вже невдовзі будуть випробування і міжконтинентальної ракети "Сармат".

Що цьому передувало?