Китай, Россия, Северная Корея проводят ядерные испытания. "Я не хочу, чтобы США были единственной страной, которая этого не делает", – сказал Дональд Трамп в интервью CBS News, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о ядерном оружии США?

Президент отметил, что США, в отличие от других стран, открыто говорит об испытаниях атомного вооружения. "Мы – открытое общество", – добавил политик.

Также он рассказал, что США имеют больше ядерного оружия, чем любое другое государство. Его достаточно для того, чтобы 150 раз взорвать мир.

В то же время Дональд Трамп поддержал процесс постепенного сокращения или полной ликвидации ядерного оружия. По его словам, он обсуждал этот вопрос с лидерами Китая и России.

Напомним, что 30 октября президент США отдал приказ о возобновлении ядерных испытаний. Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как глава Кремля заявил, что Россия успешно испытала новое оружие – подводную ядерную торпеду ""Посейдон". Этот экспериментальный аппарат, который может иметь дальность более 9 600 километров. Также Владимир Путин упомянул, что уже вскоре будут испытания и межконтинентальной ракеты "Сармат".

Что этому предшествовало?