Президент США заявил о намерении возобновить ядерные испытания, чтобы "уравнять условия" с Россией и Китаем. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, чего хотел добиться Кремль новыми ядерными угрозами и чем это для него может закончиться.

Читайте также Трамп и Путин обменялись ядерными ударами на словах: выйдет ли конфликт за пределы Украины

Какова цель ядерных маневров Путина?

По мнению политика, историка и дипломата Романа Безсмертного, россияне "развели" Трампа. Ведь ни ракета "Буревестник", ни атомная торпеда "Посейдон" не относятся к классическим ядерным объектам, поскольку реактор там стоит в качестве двигателя. Оба могут нести на себе заряд, но не являются ядерной бомбой, а средством доставки ядерного оружия.

Разговоры на эту тему задурили голову и Трамп проглотил наживку, думая, что это испытания ядерного оружия,

– сказал Бессмертный.

По его словам, опасность теперь в том, что в Вашингтоне могут заговорить, что нужно спасать мир, и начнут снова готовить какую-то встречу с россиянами. К тому же Кремль подогревает ситуацию тем, что сейчас состоялись испытания "Буревестника" и "Посейдона", а Россия имеет еще и ракеты "Сармат" и "Ярс", поэтому может таким образом постоянно напоминать о ядерной составляющей.

Как на Трампа повлияли ядерные угрозы России?

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов заявил, что намерение Трампа возобновить ядерные испытания является очень красноречивым ответом России.

Угрозы в виде постоянной тряски ядерным арсеналом перестали пугать Трампа и начали его злить,

– считает Несвитайлов.

Ведь, добавил он, россияне заигрались и сейчас у них нет козырей, что стало очевидным после провальной поездки путинского представителя Кирилла Дмитриева в США. В частности, выяснилось, что у Кремля нет экономических рычагов давления и он не может ничего интересного предложить даже персонально Трампу.

Почему ядерные игры Путина могут плохо закончиться: смотрите видео

Почему сигнал Трампа не только России?

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный считает, что Трамп не мог проигнорировать новую ядерную активность Кремля.

Нельзя было не реагировать на пугалки Путина, поскольку он уже достал своими ядерными "гаджетами". Конечно, такое поведение второй ядерной державы не могли не заметить в США, поэтому они реагируют таким образом,

– сказал Лисный.

В то же время, заметил он, слова американского лидера о возобновлении ядерных испытаний являются сигналом не только России, но и касаются также Китая. Трамп, в частности, демонстрирует Пекину, что серьезно настроен, когда ему начинают угрожать.

Чем могут обернуться для Путина ядерные игры?

Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заметил, что нужно понимать, что имеется в виду под ядерными испытаниями: подрыв ядерного боезапаса в малом количестве или только использование орудия доставки ядерного вооружения.

Ведь, объяснил он, российские испытания "Посейдона" и "Буревестника" касались именно испытания элемента, который может донести ядерное оружие.

По его словам, чтобы на самом деле осуществить ядерное испытание, которых в России не было практически со времен распада Советского Союза, нужна длительная подготовка и проверка имеющихся средств. Поэтому если будут ядерные испытания в России, Северной Корее или в США – американцы будут единственными, у кого получится.

Путин это понимает, поэтому пытается поднимать градус по палате, чтобы показать свою значимость,

– сказал Храпчинский.

В то же время, добавил он, уничтожение Украиной стратегических носителей России, в частности самолетов, которые могут нести ядерное оружие, удары по системам раннего предупреждения и по ядерной триаде показывают небрежность и невозможность противника обеспечить защиту своему ядерному щиту.

Какие возможные последствия для Путина из-за ядерных угроз: смотрите видео

Что известно о новых ядерных разработках России?