Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что вокруг этой разработки накопилось немало мифов. Он рассказал, какую реальную угрозу представляет "Буревестник" и почему ее характеристики не соответствуют громким заявлениям Москвы.

Миф о "аналогов нет" и реальность разработки

Олег Катков напомнил, что ракета "Буревестник" входит в перечень проектов, которыми Путин хвастался еще в 2019 году. К нему относятся "Кинжал", "Циркон" и "Посейдон", оружие, которое российская пропаганда называла "аналогов нет". Все они должны были демонстрировать технологическое преимущество, но большинство оказались неэффективными или не готовыми к использованию.

Буревестник это один из двух "вундерваффе", о которых Путин говорил еще в 2019 году. Кинжал и Циркон, что якобы прорывают любую оборону, сбиваются Patriot, а Посейдон это мегаторпеда из сталинских идей,

– объяснил Катков.

Ракета с ядерной силовой установкой осталась экспериментальным образцом, который продолжают испытывать. Ее история демонстрирует, как Кремль пытается удерживать образ сверхдержавы благодаря проектам, которые пока не имеют подтвержденной эффективности.

Как работает "Буревестник" и зачем его создали?

Ракета имеет ядерную силовую установку, что обеспечивает ей очень длительный полет и позволяет атаковать с непредсказуемых направлений. По замыслу, она призвана обеспечивать глобальную достижимость целей и действовать как средство стратегического поражения. В конструкции заложена возможность много часов держаться в воздухе без дозаправки.

Она только для ядерного сценария и должна запускаться заранее, еще до старта баллистических ракет и за счет ядерного реактора может лететь часами,

– отметил Катков.

Идея применения такой ракеты – создать возможность поражения с непредсказуемых курсов. На бумаге это дает стратегическую гибкость, но на практике возникает много технических и логистических вопросов. Именно эти нерешенные проблемы ставят под сомнение реальную боеспособность системы.

Почему "Буревестник" не является прорывом в военных технологиях?

Несмотря на заявления Кремля, ракета до сих пор не готова к серийному производству. Проведенные пуски остаются экспериментальными, а информация об их успешности поступает только из открытых источников. Официальные данные о реальных боевых возможностях отсутствуют, что свидетельствует о проблемах с доведением проекта до рабочего состояния.

Буревестник еще не готов. Это очередные испытания, а США уже разворачивают систему спутникового мониторинга, способную отслеживать ракетные пуски любого типа,

– отметил Катков.

Современные технологии наблюдения делают скрытые запуски практически невозможными. США создают систему, которая 24 часа в сутки контролирует воздушное пространство с помощью спутников. В таких условиях любое преимущество, на которое рассчитывал Кремль, теряет смысл.

Реальная угроза и мифы вокруг "Буревестника"

Олег Катков отметил, что главная опасность этой ракеты не в ее боевых возможностях, а в самой идее ее использования. "Буревестник" создавался для полномасштабного ядерного конфликта, в котором вопрос эффективности оружия уже не будет иметь значения. В таком сценарии ее применение стало бы частью взаимного уничтожения, а не военного превосходства.

Это ракета для объективного конца человечества, для обмена сотнями баллистических ракет с тысячами ядерных боеголовок,

– объяснил Катков.

Именно поэтому "Буревестник" скорее символ политической демонстрации, чем реальная угроза. Кремль использует эту разработку, чтобы создавать иллюзию технологического превосходства и давить на Запад пропагандой. Однако в мире, где стратегическая стабильность базируется на сдерживании, подобные проекты лишь подчеркивают изоляцию России.

