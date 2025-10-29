Головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу пояснив, що навколо цієї розробки накопичилося чимало міфів. Він розповів, яку реальну загрозу становить "Буревісник" і чому її характеристики не відповідають гучним заявам Москви.

Дивіться також У Defence Express відповіли, чи реально збивати КАБи засобами, які обіцяє НАТО

Міф про "аналогів немає" і реальність розробки

Олег Катков нагадав, що ракета "Буревісник" входить до переліку проєктів, якими Путін хвалився ще у 2019 році. До нього належать "Кинжал", "Циркон" і "Посейдон", зброя, яку російська пропаганда називала "аналогів немає". Усі вони мали демонструвати технологічну перевагу, але більшість виявилися неефективними або не готовими до використання.

Буревісник це один із двох "вундерваффе", про які Путін говорив ще у 2019 році. Кинджал і Циркон, що нібито проривають будь-яку оборону, збиваються Patriot, а Посейдон це мегаторпеда зі сталінських ідей,

– пояснив Катков.

Ракета з ядерною силовою установкою залишилася експериментальним зразком, який продовжують випробовувати. Її історія демонструє, як Кремль намагається утримувати образ наддержави завдяки проєктам, які поки не мають підтвердженої ефективності.

Як працює "Буревісник" і навіщо його створили?

Ракета має ядерну силову установку, що забезпечує їй дуже тривалий політ і дає змогу атакувати з непередбачуваних напрямків. За задумом, вона покликана забезпечувати глобальну досяжність цілей і діяти як засіб стратегічного ураження. У конструкції закладено можливість багато годин триматися в повітрі без дозаправлення.

Вона лише для ядерного сценарію і має запускатися заздалегідь, ще до старту балістичних ракет і за рахунок ядерного реактора може летіти годинами,

– зазначив Катков.

Ідея застосування такої ракети – створити можливість ураження з непередбачуваних курсів. На папері це дає стратегічну гнучкість, але на практиці виникає багато технічних і логістичних питань. Саме ці невирішені проблеми ставлять під сумнів реальну боєздатність системи.

Чому "Буревісник" не є проривом у військових технологіях?

Попри заяви Кремля, ракета досі не готова до серійного виробництва. Проведені пуски залишаються експериментальними, а інформація про їхню успішність надходить лише з відкритих джерел. Офіційні дані про реальні бойові можливості відсутні, що свідчить про проблеми з доведенням проєкту до робочого стану.

Буревісник ще не готовий. Це чергові випробування, а США вже розгортають систему супутникового моніторингу, здатну відстежувати ракетні пуски будь-якого типу,

– зауважив Катков.

Сучасні технології спостереження роблять приховані запуски практично неможливими. США створюють систему, яка 24 години на добу контролює повітряний простір за допомогою супутників. У таких умовах будь-яка перевага, на яку розраховував Кремль, втрачає сенс.

Реальна загроза та міфи навколо "Буревісника"

Олег Катков наголосив, що головна небезпека цієї ракети не у її бойових можливостях, а у самій ідеї її використання. "Буревісник" створювався для повномасштабного ядерного конфлікту, у якому питання ефективності зброї вже не матиме значення. У такому сценарії її застосування стало б частиною взаємного знищення, а не воєнної переваги.

Це ракета для об'єктивного кінця людства, для обміну сотнями балістичних ракет із тисячами ядерних боєголовок,

– пояснив Катков.

Саме тому "Буревісник" радше символ політичної демонстрації, ніж реальна загроза. Кремль використовує цю розробку, щоб створювати ілюзію технологічної переваги і тиснути на Захід пропагандою. Проте у світі, де стратегічна стабільність базується на стримуванні, подібні проєкти лише підкреслюють ізоляцію Росії.

Що відомо про російську ракету "Буревісник"