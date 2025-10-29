Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів в ефірі 24 Каналу, що переможні рішення стосуються звичайних КАБів, тоді як Україна вже протидіє складнішим КАБам з УМПК.
Дивіться також: Вже незабаром: Україна отримає ефективну зброю для протидії КАБам
Чи запустять у серію розробки НАТО для боротьби з КАБами?
Французька компанія запропонувала концепт виявлення загрози, а німецька компанія Tytan – кінетичне знищення керованих бомб за допомогою зенітного дрона.
Експерт наголосив, що рішення від НАТО поки що не довели свою ефективність у бойових умовах, а їх масове виробництво та застосування потребуватиме тривалого часу.
Зверніть увагу! КАБи – це модернізовані авіабомби, обладнані модулем керування та навігації, які Росія масово застосовує з березня 2023 року.
Наразі українські військові використовують подавлення супутникової навігації проти КАБів з УМПК.
Якщо ворог скидає їх, наприклад, по спостережному пункту чи посадці, то засобами РЕП можна відхилити керовану бомбу на 50 – 200 метрів.
"Але коли КАБи пускають по місту, то як його не відхиляй, він все одно кудись потрапить. Тому такий варіант не працює при ураженні цивільного населення, що й роблять росіяни", – зазначив Катков.
Як Україна протидіє російським КАБам?
- Керовані авіабомби можна збивати зенітними ракетами, але таких ракет виробляють значно менше, ніж самих бомб.
- Союзники можуть надати Україні техніку для боротьби з російськими авіабомбами. Ефективною стратегією є знищення носіїв КАБів та удари по аеродромах і заводах, де проводять їхню модернізацію.
- Україна може збивати керовані авіабомби з реактивними двигунами за допомогою засобів ППО. Росія вдосконалила свої бомби, але разом із західними партнерами Україна посилює оборонні технології.