Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал в эфире 24 Канала, что победные решения касаются обычных КАБов, тогда как Украина уже противодействует более сложным КАБам с УМПК.

Смотрите также: Уже скоро: Украина получит эффективное оружие для противодействия КАБам

Запустят ли в серию разработки НАТО для борьбы с КАБами?

Французская компания предложила концепт обнаружения угрозы, а немецкая компания Tytan – кинетическое уничтожение управляемых бомб с помощью зенитного дрона.

Эксперт отметил, что решение от НАТО пока не доказали свою эффективность в боевых условиях, а их массовое производство и применение потребует длительного времени.

Обратите внимание! КАБы – это модернизированные авиабомбы, оборудованы модулем управления и навигации, которые Россия массово применяет с марта 2023 года.

Сейчас украинские военные используют подавление спутниковой навигации против КАБов с УМПК.

Если враг сбрасывает их, например, по наблюдательному пункту или посадке, то средствами РЭП можно отклонить управляемую бомбу на 50 – 200 метров.

"Но когда КАБы пускают по городу, то как его не отклоняй, он все равно куда-то попадет. Поэтому такой вариант не работает при поражении гражданского населения, что и делают россияне", – отметил Катков.

Как Украина противодействует российским КАБам?