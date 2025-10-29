Противодействовать реактивным КАБам можно с помощью реактивных зенитных беспилотников. Это в эфире 24 Канала отметил главный редактор Defence Express Олег Катков.
Как противодействовать КАБам?
Олег Катков отметил, что нет информации о том, что невозможно сбивать КАБы. Если говорить о комплекте УМПК, это фугасная авиабомба, добавляются крылья, механизм навигации, управления и так далее.
Сбивать управляемые авиабомбы можно зенитными ракетами. Однако их производится в десятки раз меньше, чем КАБов, комплектов УМПК. Поэтому ракет не хватает.
В начале 2025 года был проведен Хакатон в рамках НАТО с объявлением результатов весной. Речь шла об обычных комплектах УМПК без реактивного двигателя. Там определили единственное решение – дроны с искусственным интеллектом.
В частности, первое место заняла французская компания, которая просто предложила концептуальное решение по обнаружению угрозы в виде самих КАБов. То есть для того, чтобы уничтожить любую цель, сначала ее надо заметить. Именно кинетическое уничтожение – это немецкая компания Tytan с одноименным зенитным дроном, который должен сбивать планирующие авиационные бомбы,
– объяснил главный редактор.
По его словам, для того, чтобы противодействовать реактивным КАБам, фактически крылатым ракетам на основе фугасно-авиационной бомбы, которые имеют реальный реактивный двигатель, нужно делать реактивный зенитный дрон.
Какие решения против КАБов для Украины?
В Минобороны Украины сообщили, что оружие против КАБов тестируют более полугода. В частности, во время последних испытаний на полигоне во Франции проверили работу комплексного технического решения – это радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат заявил, что Украина может сбивать российские КАБы с реактивным двигателем. Однако он не раскрыл, чем именно.