Протидіяти реактивним КАБам можна за допомогою реактивних зенітних безпілотників. Це в ефірі 24 Каналу зауважив головний редактор Defence Express Олег Катков.

Як протидіяти КАБам?

Олег Катков зазначив, що немає інформації про те, що неможливо збивати КАБи. Якщо говорити про комплект УМПК, це фугасна авіабомба, додаються крила, механізм навігації, управління та так далі.

Збивати керовані авіабомби можна зенітними ракетами. Однак їх виробляється в десятки разів менше, ніж КАБів, комплектів УМПК. Тому ракет не вистачає.

На початку 2025 року був проведений Хакатон у межах НАТО з оголошенням результатів весною. Мовилося про звичайні комплекти УМПК без реактивного двигуна. Там визначили єдине рішення – дрони зі штучним інтелектом.

Зокрема, перше місце посіла французька компанія, яка просто запропонувала концептуальне рішення з виявлення загрози у вигляді самих КАБів. Тобто для того, щоб знищити будь-яку ціль, спочатку її треба помітити. Саме кінетичне знищення – це німецька компанія Tytan з однойменним зенітним дроном, який має збивати планувальні авіаційні бомби,

– пояснив головний редактор.

За його словами, для того, щоб протидіяти реактивним КАБам, фактично крилатим ракетам на основі фугасно-авіаційної бомби, які мають реальний реактивний двигун, потрібно робити реактивний зенітний дрон.

Які рішення проти КАБів для України?