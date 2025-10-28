Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, чи дійсно "Буревісник" становить серйозну загрозу для західних країн. Також розвідка Норвегія підтвердила, що росіяни запустили крилату ракету далекого радіуса дії з ядерним двигуном з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі.

Важливо "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими Путін залякує Трампа

Що може приховувати проєкт розробки "Буревісника"?

Ступак наголосив, що Росія здійснила випробування "Буревісника", щоб хоч щось було, адже про "Орешник" усі вже забули.

"Лавров каже, що західні політики буцімто замовкли щодо "Буревісника". Але вони взагалі й не починали з приводу нього щось говорити. Я не бачив жодних істеричних повідомлень від західної преси або політиків, що у росіян нібито з'явилось якесь вундерваффе. Всі вже звикли до погроз Росії", – пояснив він.

До слова. Глава МЗС Росії Сергій Лавров зазначив, що він не чув відгуків щодо випробування "Буревісника" по дипломатичних каналах від західних колег. Всі вони нібито "якось принишкли".

Загалом Росія не мала, за словами ексспівробітника СБУ, проблема з доставкою одного зі своїх майже 5 тисяч ядерних зарядів. Вона має багато різноманітного обладнання, яке може нести ядерну зброю.

Водночас Дональд Трампа відреагував на випробування "Буревісника" доволі спокійно, наголосивши, що США не потрібні ракети, адже вони мають підводний човен, який розташований неподалік Росії.

З цього човна, за словами Ступака, може бути відправлена ракета, куди потрібно, і немає сенсу у тому, щоб вона дуже довго перебувала у повітрі.

Щодо технічної складової "Буревісника", то це взагалі повна нісенітниця. У відкритих джерелах йдеться про те, що ця супер ракета летить на висоті від 50 до 200 метрів над землею. Але загальновідомо, що звичайні російські крилаті ракети так і летять над землею, маневруючи трохи вище, трохи нижче,

– відзначив він.

Заявлена нереальна швидкість "Буревісника" – 1300 кілометрів на годину. Однак, за його словами, навіть старі радянські літаки переміщаються зі швидкістю майже 2000 кілометрів на годину.

Єдина заявлена перевага цієї ракети – ядерний двигун, який дозволяє їй місяцями перебувати у повітрі. Але який сенс у цьому? Щоб тримати увесь світ в напрузі, де ця ракета впаде?

– зазначив Іван Ступак.

Розробка "Буревісника", на думку колишнього співробітника СБУ, це проєкт з "розпилу" коштів серед вищих посадових осіб Росії. Адже чим гучніший проєкт, тим більше грошей на ньому можна "розпиляти".

Для розуміння, у російському бюджеті на 2026 рік передбачено витрати на всі складові оборони та національної безпеки – 177 мільярдів євро. Водночас на фінансування російської пропаганди буде виділено усього 1,5 мільярда євро.

Що відомо про запуск росіянами ядерної ракети "Буревісник"?