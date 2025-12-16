Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Чому світла буде більше, а відключень – менше?

Прем'єр-міністерка розповіла, що провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій. Обговорювали виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків об'єктів критичної інфраструктури.

За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості,

– обнадіяла Свириденко.

Посадовиця пояснила, що зі списків прибирали дві категорії – споживачів потужністю менше 100 кВт і ті об'єкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

Споживачів супутнього навантаження, які не є критичними, переведуть на графіки відключень за загальним порядком.

Виконання рішення контролюватимуть Міненерго разом із Держенергонаглядом.

А лікарні теж відключать?

Свириденко нагадала, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Яка ситуація в енергетиці України зараз?