Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.
Чому світла буде більше, а відключень – менше?
Прем'єр-міністерка розповіла, що провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій. Обговорювали виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків об'єктів критичної інфраструктури.
За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості,
– обнадіяла Свириденко.
Посадовиця пояснила, що зі списків прибирали дві категорії – споживачів потужністю менше 100 кВт і ті об'єкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.
Споживачів супутнього навантаження, які не є критичними, переведуть на графіки відключень за загальним порядком.
Виконання рішення контролюватимуть Міненерго разом із Держенергонаглядом.
А лікарні теж відключать?
Свириденко нагадала, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.
Яка ситуація в енергетиці України зараз?
Відключення по Україні тривають. З одного боку, це наслідки попередніх масованих атак, а з іншого – Росія не припиняє обстрілювати енергетику. Нехай це і не масовані удари, та все ж вони б'ють дуже боляче.
Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає жодної неушкодженої електростанції.
Останнім часом ворог зосередився на Одещині. Цей регіон атакують і вдень, і вночі. В Одесі немає світла вже четверту добу, хоча деяких споживачів уже вдалося заживити.
15 грудня стало відомо, що окупанти пошкодили всі високовольтні підстанції Укренерго в області та розподільчу підстанцію ДТЕК. Енергетики пояснили: підстанції Укренерго передають великі обсяги електроенергії між регіонами, а підстанція ДТЕК розподіляє її між районами області. Росіяни ж ударили по обох рівнях.
Водночас в ISW переконані: ураження російської субмарини "Варшавянка" може знизити ракетні удари по Одещині.
На ранок 16 грудня були повністю знеструмлені споживачі на підконтрольній частині Донеччини. Нові знеструмлення були на Дніпропетровщині та Миколаївщині, а на Харківщині застосували екстрені відключення.