Про це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що є класичний приклад допомоги, коли передається те, що було законсервоване, однак є цікаві інженерні пропозиції, які надаються Україні партнерами, щоб децентралізувати генерацію, створити можливості швидкої заміни знищених ворогом потужностей.

Як Європа вже допомагає Україні після атак по енергетиці?

Економіст навів приклад однієї з ТЕС, яка розташована на околицях Києва і зазнала ракетної атаки з боку ворога. Згодом роботу об'єкта відновили. Партнери з країн Балтії передали Україні законсервоване в середині 90-х років устаткування теплових електростанцій, яке там залишилося з часів СРСР.

Як розповів Пендзин, воно було виведене з експлуатації й законсервоване, тому що на ту мить Європа ввела жорсткі обмеження з приводу екологічних стандартів.

Обладнання цих електростанцій унікальне, виготовлялось в одному екземплярі для конкретної ТЕС, яка на той час будувалася. Відновити її, не маючи такого обладнання, неможливо. Його ніхто вже не виробляє. Ця передача устаткування від країн-партнерів на ту мить розв'язала питання відновлення роботи об'єкта,

– пояснив Пендзин.

Він зауважив на тому, що Європа нині має можливості допомагати Україні. Розмірковуючи над тим, чи прийдуть в Україну інвестиції після завершення війни, Пендзин висловив оптимістичний прогноз. Він переконаний, що це неодмінно відбуватиметься, бо Україна стане європейською державою.

"В нас є величезні території, на яких можна створити бізнес, забезпечити постачання продукції, яка потрібна ЄС без великої логістики. Допомога європейських країн в енергетичному напрямку буде не меценатством, вони будуть заходити сюди, аби потім заробляти гроші. Без енергетичного обладнання, струму, приєднання до мереж, не працює жоден бізнес", – озвучив Пендзин.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу підсумував, що першочергово в Україні треба вирішити питання з безпекою, всі інші розв'язуватимуться автоматично.

Допомога від Європи: що обіцяють союзники?