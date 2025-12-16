Про це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що є класичний приклад допомоги, коли передається те, що було законсервоване, однак є цікаві інженерні пропозиції, які надаються Україні партнерами, щоб децентралізувати генерацію, створити можливості швидкої заміни знищених ворогом потужностей.
Як Європа вже допомагає Україні після атак по енергетиці?
Економіст навів приклад однієї з ТЕС, яка розташована на околицях Києва і зазнала ракетної атаки з боку ворога. Згодом роботу об'єкта відновили. Партнери з країн Балтії передали Україні законсервоване в середині 90-х років устаткування теплових електростанцій, яке там залишилося з часів СРСР.
Як розповів Пендзин, воно було виведене з експлуатації й законсервоване, тому що на ту мить Європа ввела жорсткі обмеження з приводу екологічних стандартів.
Обладнання цих електростанцій унікальне, виготовлялось в одному екземплярі для конкретної ТЕС, яка на той час будувалася. Відновити її, не маючи такого обладнання, неможливо. Його ніхто вже не виробляє. Ця передача устаткування від країн-партнерів на ту мить розв'язала питання відновлення роботи об'єкта,
– пояснив Пендзин.
Він зауважив на тому, що Європа нині має можливості допомагати Україні. Розмірковуючи над тим, чи прийдуть в Україну інвестиції після завершення війни, Пендзин висловив оптимістичний прогноз. Він переконаний, що це неодмінно відбуватиметься, бо Україна стане європейською державою.
"В нас є величезні території, на яких можна створити бізнес, забезпечити постачання продукції, яка потрібна ЄС без великої логістики. Допомога європейських країн в енергетичному напрямку буде не меценатством, вони будуть заходити сюди, аби потім заробляти гроші. Без енергетичного обладнання, струму, приєднання до мереж, не працює жоден бізнес", – озвучив Пендзин.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу підсумував, що першочергово в Україні треба вирішити питання з безпекою, всі інші розв'язуватимуться автоматично.
Допомога від Європи: що обіцяють союзники?
Федеральне міністерство економіки й енергетики Німеччини планує надати ще 100 мільйонів євро для відновлення енергетичної інфраструктури України після масованих обстрілів Росії. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду підтримки енергетики України через німецький банк розвитку KfW. До кінця 2025 року загальний внесок Німеччини до Фонду сягне 550 мільйонів євро.
- Підтримати українську енергетичну інфраструктуру обладнанням висловила готовність Італія. Ця країна, як повідомив після зустрічі з головою Ради міністрів Італії Мелоні український президент Зеленський, планує найближчими днями надіслати потрібне устаткування.
Ірландія має намір виділити додаткові 100 мільйонів євро, щоб допомогти Україні вистояти. Країна також надасть 25 мільйонів євро на забезпечення енергопостачання нашої держави.