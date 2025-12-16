Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что есть классический пример помощи, когда передается то, что было законсервировано, однако есть интересные инженерные предложения, которые предоставляются Украине партнерами, чтобы децентрализовать генерацию, создать возможности быстрой замены уничтоженных врагом мощностей.

Экономист привел пример одной из ТЭС, которая расположена в окрестностях Киева и подверглась ракетной атаке со стороны врага. Впоследствии работу объекта восстановили. Партнеры из стран Балтии передали Украине законсервированное в середине 90-х годов оборудование тепловых электростанций, которое там осталось со времен СССР.

Как рассказал Пендзин, оно было выведено из эксплуатации и законсервировано, потому что на тот момент Европа ввела жесткие ограничения по поводу экологических стандартов.

Оборудование этих электростанций уникальное, изготавливалось в одном экземпляре для конкретной ТЭС, которая в то время строилась. Восстановить ее, не имея такого оборудования, невозможно. Его никто уже не производит. Эта передача оборудования от стран-партнеров на тот момент решила вопрос восстановления работы объекта,

– объяснил Пендзин.

Он отметил на том, что Европа сейчас имеет возможности помогать Украине. Размышляя над тем, придут ли в Украину инвестиции после завершения войны, Пендзин выразил оптимистичный прогноз. Он убежден, что это непременно будет происходить, потому что Украина станет европейским государством.

"У нас есть огромные территории, на которых можно создать бизнес, обеспечить поставки продукции, которая нужна ЕС без большой логистики. Помощь европейских стран в энергетическом направлении будет не меценатством, они будут заходить сюда, чтобы потом зарабатывать деньги. Без энергетического оборудования, тока, присоединения к сетям, не работает ни один бизнес", – озвучил Пендзин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба подытожил, что в первую очередь в Украине надо решить вопрос с безопасностью, все остальные будут решаться автоматически.

