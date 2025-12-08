Какую помощь вскоре получит Украина?
Италия отправит оборудование уже в ближайшие дни, пишет 24 Канал со ссылкой на украинского президента.
Говорил с Председателем Совета министров Джорджей Мелони, очень предметно, спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия.
Кроме того, стороны еще обсудили результаты общения с американской стороной и различные имеющиеся перспективы и сложности. Согласно словам Зеленского, следует поработать всем вместе, чтобы Москва действительно пошла на завершение войны.
Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала,
– добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что Италия подготовила еще один пакет военной помощи для Украины. Указ о помощи от 14 ноября опубликовали в понедельник, 1 декабря.
В документе говорится о безвозмездной передаче для Украины военных средств, материалов и оборудования,
Обратите внимание! Они указаны в секретном документе, разработанном Генеральным штабом Вооруженных сил Италии.
Что еще известно о позиции Италии?
- Италия, а также Франция поддерживают идею "репарационного займа" для Украины с осторожностью.
- Германия, скандинавские страны и большинство государств Центральной и Восточной Европы решительно настроены использовать замороженные российские активы.
- Наиболее активную позицию и сопротивление относительно займа демонстрирует Бельгия.