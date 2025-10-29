Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил в Il Sole 24 ore, что Украина не сможет отвоевать все оккупированные территории, даже с помощью союзников. Об этом сообщает 24 Канал.
Почему Украина не сможет вернуть свои территории?
Гвидо Крозетто заявил, что сейчас все считают невозможным возвращение территорий, которые Украина потеряла с 2014 года и после февраля 2022 года.
Россия никогда их не уступит, а Украина не будет иметь сил отвоевать их самостоятельно, даже с нашей помощью,
– сказал Крозетто.
По словам итальянского министра Владимир Путин точно не отступит, поскольку уже изменил конституцию России, сделав оккупированные украинские территории "частью" России во всех смыслах. Тем самым президент России поставил себя в положение, где уже не может вести переговоры.
Справочно! 5 октября Владимир Путин подписал так называемые "законы о присоединении". Кремль признал частью России оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крым – без каких-либо правовых оснований.
В то же время Украина вряд ли готова пойти на такие территориальные уступки.
Только им (украинцам – 24 Канал) решать, что является большей жертвой: уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может усилиться. Украинские потери составляют 520 тысяч человек, а российские – более 1 миллиона. Разница в том, что украинцы знают о своих потерях, а российский народ не имеет об этом представления,
– подчеркнул Крозетто.
Также он отметил, что Россия продолжает активно распространять пропаганду по всей Европе, мол, Италия является главной целью Москвы для дестабилизации.
Кто еще делал сомнительные заявления об Украине?
Министерство иностранных дел Италии призвало заморозить войну в Украине на время зимней Олимпиады в Милане в феврале 2026 года, предложив "олимпийское перемирие". В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал МОК не допускать россиян к участию в Олимпийских играх.
Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского 17 октября в Белом доме, американский спецпредставитель Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию. Он настаивал на передаче Донецкой области под контроль России, аргументируя это тем, что в регионе подавляющее большинство населения говорит на русском языке.
Немецкое издание Bild написало о якобы планах Украины восстановить ядерный арсенал в случае нового наступления на Киев. В Офисе Президента эту информацию назвали "ерундой", а советник президента опроверг заявления издания, мол, материал базируется на непроверенном источнике.