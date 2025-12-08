Сколько средств на помощь Украине?
На национальную безопасность в следующем году США планируют направить 901 миллиард долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Бюджет Министерства обороны предлагается на 8 миллиардов долларов больше суммы, которую ранее запрашивал для ведомства президент Дональд Трамп.
В то же время в законопроекте запланированы средства для военной помощи Украине на следующие два года – общей суммой 800 миллионов долларов.
Законодательство возобновляет действие Инициативы поддержки безопасности Украины, предусмотрев финансирование в размере 400 миллионов долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы,
– пишет издание.
Главу Пентагона также планируют обязать делать доклады Палате представителей и Сенату о предоставлении Украине разведывательных данных.
Важно! Вместе с тем Конгресс хочет получать в будущем более частые отчеты о взносах других союзников в поддержку Украины, в частности, отслеживать помощь Европы Киеву, отмечает Fox News.
Что еще предусматривает законопроект?
Масштабный законопроект содержит до 3 000 страниц. В нем заложены различные расходы, в частности повышение зарплаты для военнослужащих рядового состава на 4%,
По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он будет продвигать повестку дня Трампа.
Нынешний закон помогает продвигать повестку дня мира через силу президента Трампа и республиканцев, закрепляя 15 исполнительных указов Трампа, укрепляя границу, восстанавливая оборонно-промышленную базу и возвращая боевой дух,
– отметил Джонсон.
В документе есть типичные положения о закупках военной техники и усиление конкуренции с соперниками, такими как Китай и Россия. Но в то же время законопроект сосредоточен на сокращении программ, которые Трамп критиковал. Это касается инициатив из сферы разнообразия, равенства и инклюзии.
Также он предусматривает развертывание военных на юго-западной границе США для перехвата наркотиков и мигрантов без документов.
Стоит знать! Рассмотреть законопроект в Палате представителей хотят уже на этой неделе. Затем он отправится на голосование в Сенат, после чего будет передан на стол Трампа для подписи.
Что известно о помощи США Украине?
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США якобы больше не тратят собственные средства на поддержку Украины, а наоборот получают деньги благодаря продаже вооружения странам НАТО.
Он убежден, что война России с Украиной нанесла ущерб Соединенным Штатам, ведь на поддержку Киева ушли сотни миллиардов долларов. Теперь же, утверждает Трамп, финансовое бремя якобы переходит на плечи союзников.
Речь идет о программе PURL – механизме, по которому партнеры оплачивают закупку американского вооружения в соответствии со сформированным списком первоочередных потребностей Украины.