Сколько средств на помощь Украине?

На национальную безопасность в следующем году США планируют направить 901 миллиард долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также США сообщили Европе две новости: одна – хорошая об Украине, другая – плохая о НАТО, – СМИ

Бюджет Министерства обороны предлагается на 8 миллиардов долларов больше суммы, которую ранее запрашивал для ведомства президент Дональд Трамп.

В то же время в законопроекте запланированы средства для военной помощи Украине на следующие два года – общей суммой 800 миллионов долларов.

Законодательство возобновляет действие Инициативы поддержки безопасности Украины, предусмотрев финансирование в размере 400 миллионов долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы,

– пишет издание.

Главу Пентагона также планируют обязать делать доклады Палате представителей и Сенату о предоставлении Украине разведывательных данных.

Важно! Вместе с тем Конгресс хочет получать в будущем более частые отчеты о взносах других союзников в поддержку Украины, в частности, отслеживать помощь Европы Киеву, отмечает Fox News.

Что еще предусматривает законопроект?

Масштабный законопроект содержит до 3 000 страниц. В нем заложены различные расходы, в частности повышение зарплаты для военнослужащих рядового состава на 4%,

По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он будет продвигать повестку дня Трампа.

Нынешний закон помогает продвигать повестку дня мира через силу президента Трампа и республиканцев, закрепляя 15 исполнительных указов Трампа, укрепляя границу, восстанавливая оборонно-промышленную базу и возвращая боевой дух,

– отметил Джонсон.

В документе есть типичные положения о закупках военной техники и усиление конкуренции с соперниками, такими как Китай и Россия. Но в то же время законопроект сосредоточен на сокращении программ, которые Трамп критиковал. Это касается инициатив из сферы разнообразия, равенства и инклюзии.

Также он предусматривает развертывание военных на юго-западной границе США для перехвата наркотиков и мигрантов без документов.

Стоит знать! Рассмотреть законопроект в Палате представителей хотят уже на этой неделе. Затем он отправится на голосование в Сенат, после чего будет передан на стол Трампа для подписи.

Что известно о помощи США Украине?