Почему важны замороженные активы России?

Передать эти средства Украине означает послать российскому диктатору Владимиру Путину сигнал, что Украина сможет воевать еще минимум два года, тогда как экономика России все больше приходит в упадок, передает 24 Канал со ссылкой на Corriere della Sera.

Смотрите также В ЕС заблокировали 140 миллиардов евро для Украины: почему это большая проблема и существует ли план "Б"

Однако среди стран Европы нет согласия относительно "репарационного кредита" Киеву за счет замороженных активов России и прийти к компромиссу они не могут, несмотря на активные дискуссии.

Выбор – в руках европейских лидеров. И это будет одно из самых тяжелых решений с февраля 2022 года,

– отмечает издание.

Германия, скандинавские страны и большинство государств Центральной и Восточной Европы решительно настроены использовать заблокированные в Европе средства России в пользу Киева как кредит под будущие репарации Москвы.

Кто против использования российских активов?

Зато, по данным издания, Италия и Франция поддерживают эту идею с осторожностью. Оба правительства, вероятно, опасаются финансовой ответственности, если международный суд признает использование российских средств незаконным.

Однако наиболее активно против использования средств России выступает Бельгия, по той же причине, что и Италия и Франция. Ведь большая часть замороженных активов размещена в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

Именно Бельгия на саммите ЕС в конце октября заблокировала инициативу "репарационного кредита". Премьер-министр страны Барт де Вевер потребовал, чтобы между всеми странами ЕС были разделены риски, связанные с использованием средств Москвы, пишет Financial Times.

Я хочу полного распределения рисков. Если средства придется возвращать, каждое государство-член должно взять на себя часть ответственности. Последствия не могут лечь только на Бельгию,

– подчеркнул де Вевер.

Важно! Теперь решение по использованию замороженных активов России ожидается в Европейский совет 18 декабря. И, по мнению аналитиков, эти средства могут со временем изменить баланс сил в войне, ведь длительный конфликт становится все более ощутимым для Москвы, особенно после введения новых американских санкций против российской нефти.

Как ЕС пытается решить вопрос российских средств?