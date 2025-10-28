Что готовят в Евросоюзе по финансированию Украины?
Информацию сообщили трое европейских дипломатов, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
В частности вариант с общим долгом на помощь Украине будет включен в документ, который Еврокомиссия представит столицам Евросоюза в ближайшие недели вместе с вариантами репарационного кредита и третьим сценарием – "прекратить поддержку Украины".
План Б: несколько лидеров подняли тему общего долга для Украины во время саммита Европейского Совета в прошлый четверг, когда стало понятно, что Бельгия не снимет свои возражения относительно использования российских замороженных активов, которые хранятся в брюссельском Euroclear, сказал один из дипломатов,
– говорится в материале.
В материале отмечают: перспектива того, что страны ЕС, уже и так обременены долгами, будут вынуждены еще больше влезть в "красную зону" ради помощи Украине, заставит многих задуматься.
Согласно информации, Киев столкнется с серьезными финансовыми трудностями в конце первого квартала 2026 года, если не получит новое вливание средств. Пока же Европа – единственная реальная опора.
Из-за угрозы финансового обрыва Комиссия должна будет работать в форсированном режиме, чтобы как можно быстрее подготовить варианты решений. Окончательное решение лидеры должны принять не позднее саммита 18 декабря.
Обратите внимание! Европейские послы обсудят последствия прошлого фиаско в среду на заседании Coreper.
В то же время лучший вариант, учитывая риски, связанные с новыми долгами большинство стран ЕС до сих пор считают использование замороженных российских активов. Идею общего долга, вероятно, выдвинули как способ напугать, чтобы подтолкнуть другие государства к уступкам.
Какой смысл обсуждать альтернативы? Это – единственный вариант, который у нас есть. И мы должны быть честными в этом отношении,
– сказал один из дипломатов.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который ведет сложные бюджетные переговоры дома, увидел последнее юридическое предложение Комиссии по репарационного кредита только утром в день саммита. Однако трудно было ожидать, что он сразу согласится на документ, который может создать для Бельгии финансовые риски.
Как пишет Politico, Евросоюз уже проходил через подобные кризисы и придерживался своих обещаний поддержать Киев. Но на этот раз ситуация кажется более сложной – из-за отсутствия других крупных доноров и серьезных бюджетных проблем некоторых ведущих стран ЕС.
Обратите внимание! К тому же репарационный заем – это для Союза новый, непроверенный инструмент.
Что известно о позиции Бельгии?
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать "репарационный заем" для Украины. Об этом пишет FT. Дело в том, что Бельгия выступила против кредита на основе замороженных российских активов.
Брюссель опасается решения Кремля. Поэтому решение о кредите такие отложили.
Важно! Вернуться к вопросу лидеры Европейского Союза должны на саммите 18 декабря.
Какие условия ставит Бельгия?
- Бельгия может согласиться на предложение Еврокомиссии, но при трех важных условиях. Во-первых, Бельгия хочет полного распределения юридических рисков между всеми странами Евросоюза.
- Также страна хочет гарантий, если средства придется возвращать России. Кроме того, другие государства, которые тоже держат замороженные российские активы, должны действовать аналогично.