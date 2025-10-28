Что готовят в Евросоюзе по финансированию Украины?

Информацию сообщили трое европейских дипломатов, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

В частности вариант с общим долгом на помощь Украине будет включен в документ, который Еврокомиссия представит столицам Евросоюза в ближайшие недели вместе с вариантами репарационного кредита и третьим сценарием – "прекратить поддержку Украины".

План Б: несколько лидеров подняли тему общего долга для Украины во время саммита Европейского Совета в прошлый четверг, когда стало понятно, что Бельгия не снимет свои возражения относительно использования российских замороженных активов, которые хранятся в брюссельском Euroclear, сказал один из дипломатов,

– говорится в материале.

В материале отмечают: перспектива того, что страны ЕС, уже и так обременены долгами, будут вынуждены еще больше влезть в "красную зону" ради помощи Украине, заставит многих задуматься.

Согласно информации, Киев столкнется с серьезными финансовыми трудностями в конце первого квартала 2026 года, если не получит новое вливание средств. Пока же Европа – единственная реальная опора.

Из-за угрозы финансового обрыва Комиссия должна будет работать в форсированном режиме, чтобы как можно быстрее подготовить варианты решений. Окончательное решение лидеры должны принять не позднее саммита 18 декабря.

Обратите внимание! Европейские послы обсудят последствия прошлого фиаско в среду на заседании Coreper.

В то же время лучший вариант, учитывая риски, связанные с новыми долгами большинство стран ЕС до сих пор считают использование замороженных российских активов. Идею общего долга, вероятно, выдвинули как способ напугать, чтобы подтолкнуть другие государства к уступкам.

Какой смысл обсуждать альтернативы? Это – единственный вариант, который у нас есть. И мы должны быть честными в этом отношении,

– сказал один из дипломатов.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который ведет сложные бюджетные переговоры дома, увидел последнее юридическое предложение Комиссии по репарационного кредита только утром в день саммита. Однако трудно было ожидать, что он сразу согласится на документ, который может создать для Бельгии финансовые риски.

Как пишет Politico, Евросоюз уже проходил через подобные кризисы и придерживался своих обещаний поддержать Киев. Но на этот раз ситуация кажется более сложной – из-за отсутствия других крупных доноров и серьезных бюджетных проблем некоторых ведущих стран ЕС.

Обратите внимание! К тому же репарационный заем – это для Союза новый, непроверенный инструмент.

Что известно о позиции Бельгии?

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать "репарационный заем" для Украины. Об этом пишет FT. Дело в том, что Бельгия выступила против кредита на основе замороженных российских активов.

Брюссель опасается решения Кремля. Поэтому решение о кредите такие отложили.

Важно! Вернуться к вопросу лидеры Европейского Союза должны на саммите 18 декабря.

Какие условия ставит Бельгия?