Что Трамп сказал о передаче активов?
Трамп уклонился от ответа на вопрос о замороженных активах России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Ранее ЕС отложил решение об использовании замороженных активов России для оказания помощи Украине до декабря. Во время общения с журналистами у президента США спросили, что он думает по этому поводу. Однако Трамп заявил, что не участвует в решении этого вопроса.
Вы должны спросить об этом ЕС, я в это не вовлечен,
– сказал Трамп журналистам.
Почему Украине еще не предоставили "репарационный кредит"?
ЕС планировал высвободить до 140 миллиардов евро для финансирования обороны Украины в течение следующих 2 – 3 лет, используя российские государственные активы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Однако на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября европейские лидеры так и не согласовали предоставление Киеву "репарационного кредита". Это произошло из-за того, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите потребовал, чтобы Евросоюз поделил между всеми странами блока риски, связанные с этим.
Лидеры ЕС, по данным источников, пытались успокоить бельгийского премьера. Поэтому принятие решения отложили.
Что известно о замороженных активах России?
Украина может направить замороженные активы не только на оружие, но и на усиление обороны и восстановление освобожденных территорий. По словам президента Владимира Зеленского, их также планируют использовать для производства оружия, защиты воздушного пространства и социальных потребностей украинцев.
Дания поддерживает предоставление Украине "репарационного кредита" из замороженных российских активов, несмотря на сопротивление Бельгии и неудачное голосование на саммите ЕС 23 октября. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила о желании принять решение до 24 декабря, чтобы обеспечить финансирование Украины в будущем.