Что Трамп сказал о передаче активов?

Трамп уклонился от ответа на вопрос о замороженных активах России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также Речь не шла о непосредственной конфискации: Макрон о решении Еврокомиссии по активам России

Ранее ЕС отложил решение об использовании замороженных активов России для оказания помощи Украине до декабря. Во время общения с журналистами у президента США спросили, что он думает по этому поводу. Однако Трамп заявил, что не участвует в решении этого вопроса.

Вы должны спросить об этом ЕС, я в это не вовлечен,

– сказал Трамп журналистам.

Почему Украине еще не предоставили "репарационный кредит"?

ЕС планировал высвободить до 140 миллиардов евро для финансирования обороны Украины в течение следующих 2 – 3 лет, используя российские государственные активы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Однако на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября европейские лидеры так и не согласовали предоставление Киеву "репарационного кредита". Это произошло из-за того, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на саммите потребовал, чтобы Евросоюз поделил между всеми странами блока риски, связанные с этим.

Лидеры ЕС, по данным источников, пытались успокоить бельгийского премьера. Поэтому принятие решения отложили.

Что известно о замороженных активах России?