Как Евросоюз планирует в дальнейшем финансировать Украину?
Еврокомиссия готовит варианты к следующему заседанию Европейского совета 18 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
Эту информацию сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо. Информацию она предоставила во время общения с журналистами в Брюсселе 27 октября.
Еврокомиссия продолжает рассматривать замороженные активы ЕС как один из основных источников будущего финансирования Украины,
– говорится в тексте.
Пиньо сказала, что в документе с вариантами решений по финподдержке Украины рассмотрят другие возможные варианты. Однако основное внимание "должно оставаться на использовании замороженных активов".
Согласно словам главной пресс-секретаря Европейской комиссии, аналитический документ с вариантами финансирования "должен быть вскоре представлен". В частности Европейский совет должен принять решение на их основе.
Обратите внимание! У Паулы Пиньо также спросили, будет ли охватывать это предложение российские суверенные активы, которые заморожены в Бельгии, или также активы в других государствах. Пресс-секретарь же ответила, что вопрос "остается открытым".
Что еще известно о финансировании?
Европейский Союз планирует финансировать Украину в течение следующих двух лет, в частности из-за использования замороженных активов России. И это даже несмотря на позицию Бельгии. Такое заявление сделал председатель Европейского Совета Антонио Кошта, пишет Reuters.
Мы примем политическое решение, чтобы обеспечить финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, включая приобретение военного оборудования,
– сказал Антонио Кошта.
Важно! В частности президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна использует большую часть активов для закупки оружия.
Что о ситуации говорят европейские лидеры?
Польский премьер Дональд Туск считает, что альтернативных источников для финансирования Украины не так много. По его мнению, лучше будет всем странам Европейского Союза согласиться на предоставление "репарационного займа".
В то же время французский президент Эмануэль Макрон заявил, что в решении Еврокомиссии никогда не шла речь о непосредственной конфискации активов Кремля. Согласно его словам, предлагалось взять ресурсы, которые находятся напротив этих российских активов, и на этой основе выдать кредиты под гарантии или ЕС, или европейского бюджета, или смешанным способом.