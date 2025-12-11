Почему Лондон выступает против передачи Украине активов России?

Причиной является отсутствие гарантий по возмещению убытков, если Россия будет иметь претензии, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Решение было принято, – эксперт объяснил, что останавливает выделение Украине замороженных активов России

Британские банкиры беспокоятся, что кредитные учреждения могут столкнуться с "серьезными юридическими рисками". В частности их волнует законная сторона вопроса.

Как отмечается в материале, правительство создает прецедент, потому что оно никогда не брало активы под контроль таким способом.

Заметьте! В частности информация о том, какие банки страны хранят суверенные российские активы, является строгой тайной.

В то же время Европейский Союз стремится уже в пятницу, 12 декабря, достичь договоренности о замораживании российских активов. Об этом пишет Bloomberg.

Европейская комиссия вскоре представит соответствующее предложение и планирует финализировать соглашение до конца недели.

В частности сейчас все 27 стран-членов ЕС должны каждые шесть месяцев возобновлять решение о замораживании активов. Это вызывает опасения, что Венгрия (или кто-либо другой) может наложить вето и предоставить возможность Москве вернуть себе средства.

Предложение Еврокомиссии предусматривает продление шестимесячного цикла и требование только квалифицированного большинства для каждого обновления. Это фактически будет гарантировать, что до 210 миллиардов евро российских активов будут оставаться на территории ЕС,

– объяснили в материале.

Исполнительный орган блока фактического использования средств для кредитования Украины. Подавляющее большинство стран-членов поддерживает такую стратегию.

В то же время некоторые государства колеблются, а Венгрия активно выступает против. Кроме того, Венгрия пригрозила наложить вето на продление других санкций против России и даже подать в суд на Еврокомиссию.

Продление замораживания должно решить главное беспокойство Бельгии, которая тормозит план по кредиту. Бельгия заявляет, что может оказаться ответственной за погашение кредита. Поэтому Брюссель требует от ЕС и государств-членов надежных гарантий для минимизации рисков.

Важно! Лидеры ЕС планируют утвердить кредит во время встречи в Брюсселе 18 декабря.

План кредитования, который комиссия представила на прошлой неделе, предусматривает передачу российских средств Украине в течение следующих двух лет для покрытия базовых потребностей страны. В то же время дополнительные средства могут быть выделены в 2028 году и позже.

Займ будет возвращен только в случае, если Россия возместит нанесенный ею ущерб во время войны.

В то же время Москва сохранит юридическое право требовать эти активы. И это вызывает тревогу в Бельгии относительно возможных последствий.

Что еще пока известно о замороженных активах?