Почему ЕС предупреждает Бельгию?

На саммите ЕС 18 декабря европейские лидеры в очередной раз попытаются убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера разблокировать "репарационный кредит" Украине на основе замороженных активов России. В противном случае предупредят, что его страну могут поставить в один ряд с Венгрией, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Дело в том, что Бельгия уже несколько месяцев тормозит решение о "репарационном кредите", поскольку держит большинство замороженных российских активов в своем депозитарии Euroclear.

Премьер де Вевер боится, что именно его стране придется возвращать деньги России, если та подаст и выиграет судебные иски по этим средствам.

Бельгийское правительство требует дополнительных гарантий от Евросоюза, чтобы избежать юридических и финансовых рисков.

Оно даже направило в ЕС свой список правок к предложению по использованию миллиардов Кремля.

В противном случае де Вевер угрожает заблокировать "репарационный кредит".

Сейчас в ЕС подробно работают над замечаниями Бельгии, пытаясь достичь компромисса. В то же время, по информации издания, ЕС готов усилить давление, чтобы достичь соглашения по активам России.

Если Бельгия и дальше будет блокировать план – а ее требования только растут – де Вевер рискует оказаться в изоляции, подобной той, в которой оказался Виктор Орбан из-за подрыва демократии в Венгрии и постоянные препятствия в санкционной политике ЕС,

– говорится в материале.

Это означает, что бельгийским министрам могут просто "закрыть дверь" на совещаниях Евросоюза.

Предложения Бельгии в бюджет ЕС на 2028 – 2034 годы отложат в долгий ящик, а звонки – будут игнорировать.

Заметьте! Аналитики называют такую возможную изоляцию Бельгии беспрецедентным шагом, ведь страна считается сердцем ЕС и занимала ключевые роли в руководстве блока. Однако ситуация действительно критическая, поскольку Украина без европейской помощи будет иметь 71,7 миллиарда евро дефицита в бюджете уже в апреле 2026 года.

Какие альтернативы финансирования Украины?

Вместе с тем Еврокомиссия разработала план "Б" для помощи Украине. Если идея "репарационного кредита" так и не получит поддержки, странам ЕС предлагается взять общий долг, гарантированный следующим семилетним бюджетом ЕС.

Однако Венгрия выступила категорически против выпуска совместных еврооблигаций для поддержки Украины, пишет Politico. А любые долговые обязательства требуют единогласной поддержки стран ЕС.

Поэтому некоторые дипломаты говорят уже о плане "С", по которому несколько стран могут самостоятельно профинансировать Украину из своих бюджетов. Потенциально это могут быть скандинавские страны, Германия и страны Балтии.

Но этот план может подорвать сам принцип солидарности, на котором держится ЕС.

Например, Германия может поставить под сомнение, стоит ли ей спасать банк в стране, которая сейчас отказывается помочь Украине. Солидарность – это двустороннее движение,

– говорят дипломаты.

Важно! По словам чиновников, теоретически ЕС мог бы обойти вето Бельгии, приняв решение по российским активам квалифицированным большинством, но этот вариант пока серьезно не рассматривают.

