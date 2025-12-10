Почему замороженные средства России так важны?

Заблокированные средства Кремля стали особым рычагом влияния именно для Европы, которая стремится к справедливому миру для Украины, передает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Все очень странно: политолог объяснил, почему премьер Бельгии так защищает активы России

Сейчас Великобритания и Евросоюз хотят оказать финансовую поддержку Украине на основе замороженных активов России, чтобы профинансировать ее военные нужды, если мира достичь в ближайшее время не удастся.

По текущему плану, ЕС предлагает разблокировать около 87 миллиардов евро, содержащих в европейских финучреждениях.

Великобритания готова передать примерно 8 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 10,6 миллиардов долларов), которые заблокированы на ее территории.

Это важно, ведь США при Трампе угрожали сократить финансирование, а европейские правительства не хотят дополнительно увеличивать свои долги для поддержки Киева,

– отмечает издание.

В то же время президент Дональд Трамп неоднократно демонстрировал желание, чтобы Украина подписала мирный план, который предложили США.

Европейские лидеры тем временем считают, что разблокирование российских активов в пользу Украины существенно укрепит позиции Киева в будущих переговорах.

Это, по их мнению, даст понять российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет финансовые ресурсы для ведения войны еще как минимум два года.

Впрочем, издание подчеркивает, что предоставление финансирования Киеву из российских активов действительно станет значительным усилением для Киева, но не "волшебной пилюлей". Поскольку без постоянной разведывательной и другой поддержки США Украина вряд ли сможет продолжать войну на нынешнем уровне.

Стоит знать! Разблокирование российских активов также позволит европейским странам повысить собственные расходы на оборону. Если же мирное соглашение будет заключено, эти средства будут направлены на долгосрочное восстановление Украины.

Почему США выступают против использования средств России?

США против использования замороженных российских активов и давят на некоторые страны Евросоюза, чтобы заблокировать их использование, пишет Bloomberg.

Вашингтон считает, что эти средства не надо применять для продолжения войны".

Зато американские чиновники убеждают европейских, что эти активы нужны для обеспечения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Впрочем, в ЕС большинство лидеров настаивают, что решение по заблокированным миллиардам Кремля должны принимать только европейские столицы. Ведь большинство замороженных средств хранится в Европе.

Какова ситуация по средствам России сейчас?