Чому заморожені кошти Росії такі важливі?

Заблоковані кошти Кремля стали особливим важелем впливу саме для Європи, яка прагне справедливого миру для України, передає 24 Канал з посиланням на The Times.

Наразі Велика Британія та Євросоюз хочуть надати фінансову підтримку Україні на основі заморожених активів Росії, щоб профінансувати її воєнні потреби, якщо миру досягнути найближчим часом не вдасться.

За поточним планом, ЄС пропонує розблокувати близько 87 мільярдів євро, що містять в європейських фінустановах.

Велика Британія готова передати приблизно 8 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 10,6 мільярда доларів), які заблоковані на її території.

Це важливо, адже США за Трампа погрожували скоротити фінансування, а європейські уряди не хочуть додатково збільшувати свої борги для підтримки Києва,

– зазначає видання.

Водночас президент Дональд Трамп неодноразово демонстрував бажання, щоб Україна підписала мирний план, який запропонували США.

Європейські лідери тим часом вважають, що розблокування російських активів на користь України суттєво зміцнить позиції Києва в майбутніх переговорах.

Це, на їхню думку, дасть зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що Україна має фінансові ресурси для ведення війни ще щонайменше два роки.

Втім, видання підкреслює, що надання фінансування Києву з російських активів справді стане значним підсиленням для Києва, але не "чарівною пігулкою". Оскільки без постійної розвідувальної та іншої підтримки США Україна навряд чи зможе продовжувати війну на нинішньому рівні.

Варто знати! Розблокування російських активів також дозволить європейським країнам підвищити власні витрати на оборону. Якщо ж мирна угода буде укладена, ці кошти будуть спрямовані на довгострокове відновлення України.

Чому США виступають проти використання коштів Росії?

США проти використання заморожених російських активів і тиснуть на деякі країни Євросоюзу, щоб заблокувати їх використання, пише Bloomberg.

Вашингтон вважає, що ці кошти не треба застосовувати для продовження війни".

Натомість американські чиновники переконують європейських, що ці активи потрібні для забезпечення мирної угоди між Україною та Росією.

Втім, у ЄС більшість лідерів наполягають, що рішення щодо заблокованих мільярдів Кремля мають приймати лише європейські столиці. Адже більшість заморожених коштів зберігається в Європі.

Яка ситуація щодо коштів Росії зараз?