Що пропонує Єврокомісія?

Такий юридичний маневр Єврокомісії дозволить обійти ймовірне вето на "репараційний кредит" від деяких лідерів, наприклад, угорського прем'єра Віктора Орбана, але водночас і принцип одностайності ЄС у зовнішній політиці, який діє ще з часів Римського договору 1957 року, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Ключ до російських мільярдів: Єврокомісія придумала, як побороти страхи Бельгії

Це надзвичайно. Тут є дуже складні юридичні моменти. Але це надто важливо, тому, думаю, вони просуватимуть це. Вони це зроблять, бо йдеться про війну,

– заявив ексдиректор юридичної служби Ради ЄС Жан-Клод Піріс.

Один із високопосадовців ЄС сказав, що цим маневром Брюссель "йде прямо на стіну".

Інші ж зауважують, що така зухвалість свідчить про необхідність терміново ухвалити рішення щодо росактивів. І на те є кілька причин:

По-перше, у столицях ЄС все більше слабшає готовність надавати кошти Україні із власних бюджетів, а знайти альтернативні варіанти дедалі складніше.

По-друге, на Європу тисне раптовий інтерес президента США Дональда Трампа до заморожених російських активів у межах мирних переговорів і його бажання прибрати ці кошти до американських інвестиційних фондів.

Тому лідерам ЄС, що зберуться на саміт за два тижні фон ер Ляєн хоче запропонувати два варіанти фінансування України:

надати кошти зі спільного бюджету Євросоюзу.

видати кредит на основі заморожених російських активів, які залишаться заблокованими, поки Кремль не сплатить репарації;

Для першого варіанту необхідна одностайна згода. Другий же хочуть провести за підтримки кваліфікованої більшості, скориставшись надзвичайними повноваженнями.

Втім, за словами чиновників ця друга пропозиція вже розколола юристів ЄС і майже напевно викличе судові позови.

Це, звісно, будуть оскаржувати. Ніхто не має ілюзій. Точно підуть у суд, і, можливо, навіть виграють. Це виглядає погано, але інших варіантів не залишилося,

– наголосив високопосадовець ЄС.

Важливо! Голосування більшості у ЄС уже застосовували під час боргової кризи в Єврозоні та пандемії Covid-19. Однак ще жодного разу цей механізм ще не використовували у питаннях, які стосуються загальної безпекової політики, де необхідна одностайність.

Хто виступає проти використання росактивів?

На шляху використання заморожених активів Росії стоїть Бельгія, де зберігається основна сума цих коштів. Прем'єр-міністр Барт де Вевер побоюється судових позовів Кремля, які змусять його країну повертати Кремлю мільярди євро.

Також він остерігається, що мирна угода, укладена США, може передбачати розмороження активів Москви.

Навіть смілива пропозиція Єврокомісії не змусила Бельгію змінити свою позицію. Міністр закордонних справ Максим Прево зауважив, що документ, представлений Брюсселем, не знімає застереження бельгійського уряду належним чином, пише Bloomberg.

Маємо неприємне відчуття, що нас не почули. Наші застереження применшують, – наголосив Прево.

Він додав, що Бельгія вважає "репараційний кредит" найгіршим варіантом, ризикованим як з юридичної, так і з фінансової точки зору.

Хто ще проти "репараційного кредиту"?